Chi è Matteo Lepore, candidato Pd-M5S alle elezioni amministrative Bologna 2021

L’assessore Matteo Lepore è il candidato di Pd e M5S alle elezioni amministrative di Bologna, in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021.

Lepore è nettamente favorito nella sfida contro il candidato del centrodestra Fabio Battistini per diventare il prossimo sindaco della città dopo Virginio Merola, per cui ha ricoperto prima l’incarico di assessore all’Economia e poi alla Cultura e al Turismo, durante il suo secondo mandato. Lepore è sostenuto sia dal Partito Democratico che dal Movimento 5 Stelle. Le altre liste che lo sostengono sono Coalizione Civica, Europa Verde, Psi-Volt, Anche tu Conti e Matteo Lepore sindaco. Ma chi è Matteo Lepore? E cosa ha fatto nella sua vita privata prima di intraprendere la carriera politica? Di seguito, tutte le informazioni sul candidato di Partito democratico e Movimento 5 Stelle.

Biografia

Nato Bologna nel 1980, è laureato in Scienze Politiche, con un master in Relazioni internazionali conseguito nel 2007 all’Università Bologna, dopo avere svolto un periodo di stage a Bruxelles presso l’Ufficio di collegamento con le Istituzioni Europee della Regione Emilia-Romagna. Lepore ha anche ottenuto un master in Edilizia e Urbanistica nel 2008 e un altro master in Economia della Cooperazione nel 2009.

Negli anni dell’università è stato consulente e project manager nel campo dell’associazionismo e dell’impresa cultura e nel 2008 ha iniziato la carriera professionale in Legacoop Bologna, dove fino al 2011 è stato responsabile dell’Area Sviluppo territoriale, innovazione e internazionalizzazione. Nel 2010 ha fatto parte del Comitato tecnico organizzatore della missione della città di Bologna presso l’Expo 2010 di Shanghai ed è diventato membro del consiglio di amministrazione di Promobologna – Agenzia per il Marketing territoriale, fino a marzo 2011, e del gruppo Vetimec, che produce stampi e utensili.

Dopo aver fatto parte dal 1999 al 2009, del consiglio di quartiere Savena, ricoprendo l’incarico di vicepresidente dal 2004 al 2009, nel 2011 entra in consiglio comunale tra le fila del Partito democratico e diventa assessore all’Economia e alla promozione della Città, Turismo, Relazioni Internazionali e Agenda Digitale nella giunta guidata da Virginio Merola. Alle elezioni nel 2016 viene riconfermato dai bolognesi e viene nominato assessore alle Cultura e al Turismo.

Nel 2021 ha vinto l’accesa sfida alle primarie contro Isabella Conti, uscita dal Pd per entrare in Italia Viva e partecipare alle primarie da indipendente. Per l’assessore il 59,6% dei voti, rispetto al 40,6% ottenuto dalla sindaca di San Lazzaro.

Vita privata

Lepore ha una compagna, Margherita, da cui ha avuto due figli, Irma e Orlando. Ama la musica, in particolare i Radiohead, e il basket.

TUTTO SULLE AMMINISTRATIVE 2021