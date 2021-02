“Draghi salva l’Italia”: i titoli dei giornali stranieri

“Crisi politica in Italia: Mario Draghi chiamato in soccorso”. È uno dei titoli dei giornali stranieri, e precisamente il titolo scelto dal quotidiano francese Le Monde, per raccontare gli ultimi sviluppi sulla crisi di governo nel nostro Paese, dopo che ieri sera il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato l’ex presidente della Bce al Quirinale per affidargli l’incarico di formare un governo istituzionale “di alto profilo”.

Le Monde ricorda che a Draghi, “un uomo noto per la sua discrezione, per la sua serietà e la sua determinazione”, è stato attribuito il merito di “aver salvato la zona euro nel 2012 nel pieno della crisi del debito”.

Passando ai titoli degli altri giornali stranieri su Draghi, da segnalare sulla stessa linea anche il tabloid tedesco Bild, che titola: “Draghi dovrebbe salvare l’Italia”. Il tabloid era stato molto critico in passato nei confronti dell’allora presidente della Bce, di cui aveva pubblicato un fotomontaggio che lo mostrava con denti aguzzi e un mantello rosso alla Dracula. “Così il conte Draghila succhia i nostri conti correnti, svuotandoli”, era il titolo in quell’occasione, con riferimento ai tassi negativi creati dalla Bce.

Lo spagnolo El Paìs sottolinea il “tono estremamente drammatico” con cui “Mattarella ha annunciato che ci sono solo due strade: elezioni immediate o un esecutivo istituzionale appoggiato da tutte le forze politiche”. Il quotidiano precisa che il capo dello Stato ha indicato la seconda opzione, scegliendo “la figura che gode di più sostegno e prestigio in Italia, l’ex presidente della Bce Mario Draghi, una delle poche figure che riscuote un consenso unanime tra i partiti politici, anche a destra, dove in altre occasioni hanno detto di essere disposti ad appoggiare un governo guidato dall’ex banchiere”.

Tra i titoli dei giornali stranieri su Draghi c’è anche: “Mattarella vuole l’ex capo della Bce Draghi come capo del governo”, riferito all‘articolo firmato dal corrispondente del quotidiano tedesco Frankfurter Allgemaine Zeitung, Matthias Rüb. “A Mario Draghi sarà chiesto di essere il nuovo premier italiano”, titola il Financial Times, il quotidiano economico che lo scorso marzo aveva ospitato sulle sue pagine proprio un articolo d’opinione dell’ex presidente Bce sull’emergenza Coronavirus.

