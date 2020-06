Discorso Mattarella 2 giugno streaming e diretta tv: dove vederlo in video

DISCORSO MATTARELLA STREAMING DIRETTA TV 2 GIUGNO – Saranno delle celebrazioni del 2 giugno molto particolari quest’anno: a causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, non ci sarà la tradizionale parata militare in via dei Fori imperiali, a Roma, in occasione della Festa della Repubblica. Nonostante ciò, il capo dello Stato Sergio Mattarella sarà comunque protagonista delle celebrazioni di quest’anno: il presidente della Repubblica depositerà una corona all’Altare della Patria e poi andrà in visita a Codogno, primo focolaio italiano. In questa occasione, Mattarella terrà il suo consueto discorso annuale sul 2 giugno.

Il discorso di Mattarella, come sempre, sarà trasmesso in diretta tv e in streaming da molti telegiornali e canali televisivi. Ma come fare per vedere il discorso di Mattarella in tv? E in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Discorso Mattarella 2 giugno 2020: orario e streaming

Sarà possibile vedere il discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi, martedì 2 giugno 2020. Non si conosce ancora l’orario, perché non si sa se il capo dello Stato parlerà all’Altare della Patria o quando sarà già a Codogno. Per seguire il discorso di Mattarella in tv basta sintonizzarsi su uno dei principali canali televisivi, come Rai 1, che si collegheranno con il Quirinale. Oppure su uno dei canali all news come SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre) TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Il discorso di Mattarella per la Festa della Repubblica sarà disponibile anche in streaming. Basterà collegarsi sui siti internet delle emittenti televisive (come ad esempio tg24.sky.it o tgcom24.mediaset.it) oppure su RaiPlay, la piattaforma di streaming di viale Mazzini. Ma non solo: con ogni probabilità, il discorso del capo dello Stato verrà trasmesso anche sui canali social della Presidenza della Repubblica, come anche sul canale Youtube del Quirinale.

