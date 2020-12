Di Maio: “Festività natalizie? Serve atto d’amore”

“Adesso serve un atto d’amore verso le persone a cui teniamo. Sarà un sacrificio da fare, lo so bene e lo faremo tutti, ma se trascorriamo le festività natalizie in sicurezza, da gennaio ci avvieremo verso una nuova fase evitando di affrontare una terza ondata e di dover piangere migliaia di vittime a causa del Covid. Nelle ultime 24 ore quasi 1000 morti, uno dei dati più alti di questa pandemia”. Così il ministro M5s degli Esteri Luigi Di Maio commentando le misure introdotte con il nuovo Dpcm.

“Nonostante questo, sento ancora polemiche. Posso capire il dispiacere dei cittadini, di chi magari a causa delle nuove regole anti Covid non riuscirà a trascorrere il Natale in famiglia, ma la politica no. La politica non può fare continuamente polemica, non può criticare tutto in modo strumentale. Sentire alcuni esponenti politici attaccare questo governo perché sta lavorando per evitare che la curva dei contagi si rialzi nuovamente e che aumentino i morti, non è accettabile. Serve responsabilità sempre, no a giorni alterni”, ha proseguito.

Il ministro Di Maio probabilmente si riferisce anche a quanto accaduto in Aula durante il discorso del premier. Mentre Giuseppe Conte spiegava le nuove misure, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni andava su tutte le furie. Parlando con Giancarlo Giorgetti, la leader di Fratelli d’Italia gesticola con rabbia, alza la voce e commenta la situazione con foga.

Secondo quanto hanno riferito dei deputati di vari gruppi, subito dopo l’inizio dell’occupazione ci sono stati scontri verbali tra parlamentari di Fratelli d’Italia e di M5s, con i commessi che sono intervenuti per evitare contatti fisici.

In una diretta pubblicata sui propri profili social, Giorgia Meloni ha attaccato duramente il premier: “Conte parla su Facebook per ricordare agli italiani quali siano i loro diritti. Perché non viene a dircelo in Parlamento? Non siamo una repubblica parlamentare?”.

