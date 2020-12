In segno di protesta contro la decisione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte di illustrare in conferenza stampa il nuovo Dpcm prima di presentarsi in Parlamento, la Camera è stata occupata dai deputati del centrodestra.

Durante il discorso con cui Giuseppe Conte ha spiegato le nuove misure, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è stata filmata mentre va su tutte le furie. Parlando con Giancarlo Giorgetti, la leader di Fratelli d’Italia gesticola con rabbia, alza la voce e commenta la situazione con foga.

Secondo quanto hanno riferito dei deputati di vari gruppi, subito dopo l’inizio dell’occupazione ci sono stati scontri verbali tra parlamentari di Fratelli d’Italia e di M5s, con i commessi che sono intervenuti per evitare contatti fisici.

In una diretta pubblicata sui propri profili social, Giorgia Meloni ha attaccato duramente il premier: “Conte parla su Facebook per ricordare agli italiani quali siano i loro diritti. Perché non viene a dircelo in Parlamento? Non siamo una repubblica parlamentare?”.

