Di Battista rompe il silenzio: “Sto tornando, alle mie condizioni”

Sono trascorsi tanti mesi, la sua presenza sui social era diventata sempre più rara, così come le sue dichiarazioni, ma ora sta tornando: Alessandro Di Battista ha concluso il suo documentario in Iran ed è in viaggio verso casa.

Lo comunica su Instagram con un post in cui non solo annuncia di stare facendo rientro in Italia ma anche – e soprattutto – che il momento del silenzio è finito. L’uomo forte del Movimento Cinque Stelle è pronto a tornare sul campo.

Sotto l’immagine postata su Instagram, molti suoi fan hanno chiesto ad Alessandro Di Battista se il suo rientro equivalga anche a un grande ritorno sulla scena politica italiana: “Cosa pensi di fare quando torni? Farai ancora politica o no?”, chiede una ragazza. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle risponde così: “Assolutamente sì. Alle mie condizioni. Ovvero idee, programmi e atteggiamento. Mi interessa solo questo”.

Nei prossimi giorni, dunque, Alessandro Di Battista dovrà cercare di recuperare tutto quello che si è perso in questi mesi, e in effetti di cose ne sono accadute fuori e dentro il Movimento.

Dal forte calo del consenso elettorale, passando per le defezioni fino alla nascita del (concorrente) movimento delle Sardine, ci sono varie gatte da pelare per l’ex politico pentastellato. Lui, che di peli sulla lingua non ne ha mai avuti.

Tante le domande: cosa farà Di Battista? Quale ruolo avrà? Aiuterà Di Maio a uscire dalla crisi?

Staremo a vedere.

