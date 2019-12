Delrio a TPI: “Sardine? La politica deve meritarsi l’impegno di così tante persone”

Delrio a TPI: “La politica deve meritarsi l’impegno delle sardine”

“La situazione in Italia è preoccupante, aumentano gli episodi di odio, di intolleranza verso tutto ciò che è diverso. Come se la nostra identità si formasse più con l’odio verso gli altri che con la consapevolezza di noi stessi. È un momento molto difficile, bisogna continuare a seminare principi di tolleranza, di accoglienza della diversità e principi che mantengano dentro di sé la volontà di aprire ai diritti. Questo è il modo in cui cresce tutta la società”.

Lo ha detto a TPI Graziano Delrio, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, a margine del convegno ‘Per la dignità delle persone, contro la violenza omotransfobica. Combattere le discriminazioni e la violenza, mettere la dignità delle persone al primo posto. La politica può e deve costruire comunità non fomentare l’odio’, durante il quale è stata presentata la proposta di legge contro l’omotransfobia.

“Noi crediamo che il risveglio di una coscienza civica sia un qualcosa di molto positivo, di fronte a una deriva culturale di questo tipo. Siamo molto contenti di questo, nessuno vuole mettere il cappello in testa a nessuno, semplicemente la politica deve meritare un impegno civico come questo”, ha detto il capogruppo dem commentando il fenomeno delle sardine.

E su un eventuale supporto delle sardine alle prossime regionali in Emilia, Delrio ha risposto: “È positivo, accogliamo volentieri un supporto alle regionali”.

