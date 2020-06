De Luca: “Salvini porta sfortuna, lavora per far tornare il Covid”

De Luca: “Salvini lavora per far tornare il Covid”

Nel corso di un’intervista rilasciata a margine di un sopralluogo al cantiere della stazione “Di Vittorio” della metropolitana di Napoli, Vincenzo De Luca ha lanciato una nuova provocazione a Salvini, l’avversario politico con cui si scambia frecciate da diversi giorni. Questa volta, parlando della gestione dell’emergenza Covid in Campania, il governatore ha dichiarato: “In Campania non succederà mai quello che è successo in Lombardia dove gli anziani erano per terra perché non c’era un buco in cui recuperarli. C’è un esponente politico che lavora per ‘portare seccia’ (‘sfortuna’ in napoletano) affinché ci sia una nuova epidemia, ma noi lavoriamo per evitarla”. Difficile immaginare che il politico di cui parla De Luca non sia l’ex vicepremier.

Venerdì 19 giugno scorso, dopo le polemiche esplose per i festeggiamenti senza controllo della Coppa Italia a Napoli e le parole di Salvini rivolte al governatore, De Luca aveva chiamato il segretario della Lega: “Sciacallo, cafone, tre volte somaro, somaro che ha ripreso a ragliare” e che “ha la faccia come il suo fondoschiena usurato”. “Mi domando dove era il signor De Luca che ha iniziato ad alimentare le polemiche sugli assembramenti, quello che era pronto a usare il bazooka contro i milanesi e gli italiani che andavano in giro per la Campania. Forse ieri De Luca si era addormentato”, aveva detto invece il leader del Carroccio, che dopo una prima replica di De Luca aveva definito “poveretto” il presidente della Regione.

