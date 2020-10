Coronavirus, vertice di governo a Palazzo Chigi

La nuova ondata di contagi, e il superamento della soglia psicologica dei 10mila casi nelle ultime 24 ore, fa crescere la preoccupazione. E così il governo corre ai ripari. Già domani potrebbe arrivare un nuovo Dpcm, con ulteriori misure restrittive. L’obiettivo è quello di evitare un nuovo lockdown generale. Preoccupato il capo delegazione del Pd Dario Franceschini, che ha chiesto al governo e al presidente Conte “una riunione per decidere senza indugio nuove misure nazionali per contenere il contagio, ovviamente d’intesa con le Regioni”.

Tra le ipotesi di cui si ragiona per il nuovo Dpcm ci sarebbero smart working obbligatorio (in una percentuale da definire), lo stop agli eventi e una nuova stretta allo sport, tra palestre e sport di contatto, oltre ad orari più scaglionati e più didattica a distanza a scuola. Locali e ristoranti potrebbero chiudere prima, alle 22 o alle 23. Ma nulla è ancora deciso. A spingere per la linea dura è il Pd.

Intanto stasera si terrà un nuovo vertice di governo sulla manovra. La riunione, in stand by dal pomeriggio, è stata confermata: il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e i capi delegazione di maggioranza, insieme ai responsabili dei partiti, saranno nella sede del governo dalle 21 per esaminare il Documento programmatico di bilancio che farà da cornice alla manovra e le misure da inserire nel provvedimento. Al vertice si unirà il premier, Giuseppe Conte, al rientro da Genova. Proprio dalla città ligure, il presidente del Consiglio fa sapere: “L’Unione europea sta finanziando le più importanti ricerche ed è in condizione di potersi garantire varie centinaia di milioni di vaccini. È stato un investimento ad ampio spettro, alcuni gruppi prospettano esiti per fine novembre o dicembre, potremmo avere molto presto 200 o 300 milioni di vaccini. Saremo in grado di inondare i nostri sistemi di vaccini e ci siamo premurati anche di procurarli anche per i paesi più fragili”.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, commenta: “Nessuna decisione è stata assunta in questo momento. Leggo un’abbondanza di indiscrezioni, ma noi siamo qui e analizziamo tutti i dati, ci confrontiamo con le Regioni. Non inseguiamo le indiscrezioni – aggiunge – C’è un problema serio, non dobbiamo nasconderlo” ma “ci sono istituzioni, scienziati che stanno lavorando. Facciamo le cose per bene”.

Intanto, il commissario per l’Emergenza, Domenico Arcuri, al termine della Stato-Regioni, denuncia: “In questi mesi alle Regioni abbiamo inviato 3.059 ventilatori polmonari per le terapie intensive, 1.429 per le subintensive. Prima del Covid le terapie intensive erano 5.179 e ora ne risultano attive 6.628 ma, in base ai dispositivi forniti, dovevamo averne altre 1.600 che sono già nelle disponibilità delle singole regioni ma non sono ancora attive. Chiederei alle regioni di attivarle. Abbiamo altri 1.500 ventilatori disponibili, ma prima di distribuirli vorremmo vedere attivati i 1.600 posti letto di terapia intensiva per cui abbiamo già inviato i ventilatori”.

Il bollettino di oggi

Le persone attualmente positive in Italia salgono così a 107.312 (+8.046 rispetto a ieri), i morti totali a 36.427 (+55), e i guariti a 247.872 (+1.908), per un totale di 391.611 casi (+10.010): questo il bilancio della pandemia da Coronavirus emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Ieri erano invece stati registrati 8.804 contagiati e 83 morti.

Dei 107.312 pazienti attualmente positivi, 6.178 sono ricoverati con sintomi, 638 sono in terapia intensiva (+52) e 100.496 sono invece in isolamento domiciliare (+7.612). Nella giornata di oggi sono stati effettuati 150.377 tamponi, contro i 162.932 di ieri.

La regione con il maggior numero di casi oggi è la Lombardia con 2.419, seguita dalla Campania con 1.261 e dal Piemonte con 821. Mentre la maggior prevalenza di positivi su numero di abitanti è in Valle d’Aosta (0,21%), Campania (0,20%), Liguria (0,19%), Toscana (0,19%), Sardegna (0,18%) e Lazio (0,18%).

