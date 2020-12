Conte – Renzi, salta il faccia a faccia più atteso

L’incontro programmato per oggi alle 13 a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, è saltato. Dopo il giro di appuntamenti avuti ieri dal presidente del Consiglio con il Pd e il M5s per verificare la tenuta del governo, oggi sarebbe stato il turno di Renzi. Ma il faccia a faccia più atteso e delicato non si terrà. La notizia la riporta Repubblica. L’appuntamento di Conte sulla verifica di governo con Renzi, il vero antagonista del premier in questa fase, sarà rinviato: dovrebbe comunque svolgersi entro la settimana, tra giovedì e venerdì. Il motivo pare sia legato agli impegni in Lussemburgo della ministra Teresa Bellanova, capodelegazione di Italia Viva.

Ieri Pd e M5S da Conte: iniziata la verifica di governo

Conte ha dato il via agli incontri con i partiti per la verifica di maggioranza. Ieri pomeriggio è stata ricevuta a Palazzo Chigi la delegazione del M5s composta da Crimi, Bonafede, Di Maio, Patuanelli e i capigruppo Crippa e Licheri. In serata è stato il turno del Pd, con Zingaretti, Orlando, Franceschini, Delrio, Marcucci e D’Elia. Sia il Movimento che i dem si sono detti contrari a un rimpasto.

Leggi anche: 1. Pd e M5S, faccia a faccia con Conte: “Surreale parlare di rimpasto”; // 2. Conte in crisi, il centrodestra ci crede: “Se cade il governo tocca a noi”; // 3. Far saltare oggi il Governo Conte non giova a nessuno, se non a qualche tecnocrate

Potrebbero interessarti Conte: “A Natale serve una stretta. Il governo va avanti, ma non a qualsiasi costo” Pd e M5S, faccia a faccia con Conte: "Surreale parlare di rimpasto" Conte in crisi, il centrodestra ci crede: “Se cade il governo tocca a noi”