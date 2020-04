“Scandalo, Conte va a passeggio con la fidanzata senza mascherina”: ma è una bufala

Come veri virus, le fake news trovano sempre maggiore diffusione sul web. Un male davvero difficile da debellare. Appena una bufala viene smascherata, ecco che qualche benpensante inizia a farne circolare un’altra. E così diventa sempre più difficile riconoscere le notizie vere da quelle false.

È il caso di una foto che sta circolando parecchio nelle ultime ore e che immortala il premier Giuseppe Conte a passeggio con la fidanzata e senza mascherina. Ed ecco pronta la levata di scudi, i post indignati degli italiani che propongono l’accostamento alla foto di Salvini che faceva la spesa con la compagna Francesca Verdini.

Peccato che quella di Conte sia una notizia falsa. La foto in questione – un’esclusiva del settimanale “Chi” – risale a novembre 2019. Si tratta di una foto vera ma che risale al periodo pre pandemia, in cui ovviamente non vigevano restrizioni di sorta o obbligo di mascherina. In breve tempo però, la foto ha iniziato a circolare sui social, con il beneplacito degli haters che si sono potuti scatenare contro il premier.

Come spiega anche il portale di fact checking Bufale.net, quello scatto risale allo scorso autunno, e non c’entra nulla con l’attualità.

Nonostante la bufala sia stata smascherata, gli utenti più testardi continuano a insinuare il dubbio che a novembre 2019, qualcosa sul virus già si sapeva, e dunque non era appropriato nemmeno all’epoca andare in giro. Questo dimostra come una notizia falsa sia poi difficile da sradicare.

