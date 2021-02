Conte lascia Palazzo Chigi, Casalino si commuove: “Applauso momento bellissimo”

“Sì, mi sono commosso. È stato un momento bellissimo perché l’applauso che il Palazzo gli ha tributato è stato sentito, lungo, credo senza precedenti”. A parlare è Rocco Casalino, portavoce dell’ormai ex premier Giuseppe Conte che all’AdnKronos parla del momento in cui l’ex premier ha lasciato Palazzo Chigi. “Conte è una persona vera e leale e tutti – nel palazzo dove abbiamo lavorato per anni, giorno e notte soprattutto durante l’emergenza Covid – glielo riconoscono, dal primo dei funzionari ai poliziotti, dai commessi ai segretari”, spiega il portavoce sorpreso dai fotografi in un momento di commozione nel cortile di Palazzo Chigi, mentre i dipendenti applaudivano Conte al congedo dalla presidenza del Consiglio.

“Tutti lo hanno conosciuto e tutti hanno imparato a volergli bene. Credo che lascerà il segno, che non lo dimenticheranno. Piaccia o no, Conte é stato il presidente di tutti. Un gran presidente. E l’affetto che lo circonda al termine di questa avventura ne é testimonianza”, conclude Casalino.

Potrebbero interessarti Antonio Bassolino si ricandida a sindaco di Napoli Conte lascia Palazzo Chigi: il lungo applauso dei dipendenti | VIDEO Il day after al Nazareno (di Marco Antonellis)