Russiagate, Conte riferisce al Copasir

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi mercoledì 23 ottobre è atteso in audizione a Palazzo San Macuto, presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) per riferire sul cosiddetto Russiagate, ovvero sulle presunte interferenze russe nelle elezioni presidenziali americane del 2016.

Una vicenda che ha assunto i contorni di una vera e propria spy story, che è arrivata fino al nostro Paese. Il premier, infatti, è chiamato a chiarire le modalità di due incontri tra il ministro della giustizia Usa William Barr e i vertici dei nostri 007 (Gennaro Vecchione, capo del Dis, cioè il dipartimento che coordina l’intelligence, Mario Parente e il generale Luciano Carta, rispettivamente al vertice di Aisi e Aise, i servizi segreti interni ed esterni).

Conte al Copasir, i punti da chiarire

L’attorney general Barr, a quanto pare, voleva informazioni su Joseph Mifsud, docente maltese passato per la Link Campus University di Roma e di cui si sono perse le tracce da un anno e mezzo, che nel 2016 avrebbe passato a George Papadopoulos, consulente dell’allora candidato Donald Trump, la ‘polpetta avvelenata’ delle email di Hillary Clinton in mano ai russi.

Si tratta di richieste d’aiuto fuori da ogni protocollo di scambio di informazioni fra intelligence. Per questo a Conte verranno chiesti chiarimenti essenzialmente su tre punti: l’intreccio tra politica e servizi, il fatto che il Russiagate non sia di interesse nazionale e la probabile collaborazione attiva (e non solo di richiesta di consulenza) degli 007 con l’amministrazione Trump.

Nella legge numero 124 del 3 agosto del 2007, che disciplina il “sistema di informazione e di sicurezza della Repubblica”, non c’è nessuna indicazione, tra i compiti e le funzioni dei nostri servizi, in cui sia prevista una loro collaborazione con il livello “politico” di un governo straniero. Questo “processo viziato” è il primo punto che il premier Conte dovrà chiarire nella sua audizione al Copasir: quali sono le ragioni per cui ha autorizzato che ci fosse un rapporto diretto tra il ministro americano Barr e i vertici dei servizi italiani a Ferragosto, in piena crisi di governo gialloverde, e il 27 settembre, quando era già nato il nuovo governo. È una “omologazione” di due livelli che normalmente devono restare distinti.

Il secondo punto è che il Russiagate non è una questione di “interesse nazionale”, tipo la messa in comune di informazioni che riguardano la lotta al terrorismo, sicurezza o approvvigionamento energetico, per esempio. La posizione di Washington è nota: l’idea è che le intelligence di alcuni paesi europei, come Inghilterra e Italia, abbiano aiutato un attacco alla democrazia in America. È una richiesta, dunque, che non riguarda l’interesse nazionale italiano ma che precipita la questione in un’orbita esclusivamente politica. L’autorizzazione degli incontri concessa dal presidente del Consiglio, porta cioè il nostro paese dentro una dinamica politica americana, proprio nel momento in cui pende una richiesta di impeachment.

Il terzo punto riguarda il ruolo degli 007. Oltre agli incontri il Copasir si chiede se ci sia stata una collaborazione attiva della nostra intelligence. La prova del nove delle dichiarazioni di Conte sono i report che Barr da protocollo avrebbe dovuto stilare al ritorno dalle sue visite italiane.

Conte al Copasir, la reazione del premier

Secondo le agenzie di stampa, chi è più vicino al presidente del consiglio lo descrive impaziente di varcare il portone a due passi da Palazzo Chigi per rispondere alle domande dei membri dell’organismo parlamentare chiamato a vigilare sui servizi segreti. “Sicuramente dopo mi sentirò più libero di poter parlare, ora lasciatemi il tempo per programmare il confronto con voi, ma sono disponibile a farlo subito”, ha detto il presidente del consiglio.

“È assolutamente tranquillo – spiegano i suoi più stretti collaboratori – la sua disponibilità a chiarire è massima e lo era già quando scoppiarono le polemiche”. Non è un caso che sia stato proprio Conte a scrivere al neo presidente del Copasir, il leghista Raffaele Volpi, offrendo la propria disponibilità per farsi audire dal Comitato. Obiettivo del premier è far luce su un caso che ha gettato ombre sul governo e sul suo stesso operato.

Five Eyes Alliance a rischio

Le visite di Barr per conto di Donald Trump – sotto impeachment da fine settembre proprio con l’accusa di aver abusato della sua carica per trarne vantaggi elettorali – non hanno però riguardato solo l’Italia. Quest’estate Barr ha visitato anche Gran Bretagna e Australia. I tre casi hanno tra loro una differenza fondamentale: mentre in Italia c’è stato un grande clamore mediatico, in Gran Bretagna e Australia le polemiche si sono spente subito.

Eppure, ricorda il vicepresidente della Commissione Intelligence del Senato Mark Warner alla Reuters, Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Canada e Nuova Zelanda, formano la Five Eyes Alliance, struttura di scambio di informazioni di intelligence tra i cinque alleati nata dopo la Seconda Guerra mondiale. Un’istituzione che rischia di essere messa a repentaglio dal Russiagate.

