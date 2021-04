Si avvicinano inesorabili le scelte per il Cda della Rai. Se per Ad e Presidente il pallino è in mano a Mario Draghi e su TPI ne abbiamo già parlato diffusamente (“la politica avrà il suo peso ma dovrà meritarselo” spiegano da Palazzo Chigi) per i consiglieri del Cda la parola passa decisamente nelle mani dei partiti.

Se Salvini e la Lega starebbero meditando di puntare su Francesco Storace, il Pd è ancora alla ricerca del proprio candidato che dovrà sostituire l’uscente Rita Borioni. “Dovrà essere una donna”, dicono dal Nazareno. In questo clima, questa sera si riuniranno i componenti della Commissione parlamentare di Vigilanza del Partito democratico.

Sembra che la capogruppo Valeria Fedeli voglia lanciare l’ex parlamentare Silvia Costa per il settimo piano di Viale Mazzini. Vicina al ministro Dario Franceschini, Silvia Costa arriva dall’ex Margherita. Rimane una domanda: come la prenderanno gli ex Ds?

