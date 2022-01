A che ora parla Draghi: orario della conferenza stampa di oggi, 10 gennaio

Oggi, lunedì 10 gennaio 2022, è in programma la conferenza stampa di Mario Draghi durante la quale il premier spiegherà le ultime scelte intraprese dal governo nella lotta al Covid: ma a che ora parla il presidente del Consiglio? L’orario di inizio della conferenza stampa di Draghi, che si terrà a Palazzo Chigi, è fissata alle ore 18.00.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, Mario Draghi spiegherà, tra le altre cose, perché il governo ha deciso di tenere le scuole aperte nonostante l’impennata dei casi e anche come l’esecutivo è arrivato a imporre alcune misure, tra cui l’obbligo vaccinale per gli over 50 stabilito nell’ultimo decreto anti-Covid. Qui le indicazioni complete.

Streaming e Tv

Detto dell’orario d’inizio della conferenza stampa di Mario Draghi, veniamo alle informazioni su dove poterla seguire. L’incontro con la stampa sarà trasmesso in diretta tv dai principali Tg all news come SkyTg24, RaiNews24 e TgCom24. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming dalla pagina YouTube della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Altra soluzione è quella di connettersi via pc, smart tv, smartphone o tablet alle piattaforme RaiPlay, Mediaset Play o al sito di SkyTg24.