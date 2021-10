Comunali Roma, l’endorsement di Conte a Gualtieri: “Voterò per lui, Michetti non mi dà affidabilità”

Comunali Roma, Conte: “Voterò Gualtieri, Michetti non mi dà affidabilità”

“A Roma voterò Gualtieri”: lo ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, parlando del ballottaggio delle comunali della Capitale in programma il 17 e il 18 ottobre 2021.

Ospite della trasmissione DiMartedì, in onda su La7, l’ex premier ha affermato: “Io da cittadino romano ho a cuore il bene della Capitale tra Gualtieri e Michetti, conosco Gualtieri, Michetti non mi dà alcuna affidabilità. Andrò a votare per Gualtieri, non sto dicendo che il M5s deve andare a farlo, gli elettori non sono pacchi postali”.

Conte aveva già espresso il suo apprezzamento per Gualtieri qualche ora dopo l’esito del primo turno delle elezioni amministrative, anche se il suo, in quella occasione, non era stato un vero e proprio endorsement.

Politica / ESCLUSIVO TPI. Michetti votava Gualtieri alle Europee del 2019: la prova nelle chat Politica / Gualtieri a TPI: “Basta con l’austerity della Raggi. Il Pd? A Roma è cambiato”

“Ho già detto quello che penso di Gualtieri, è una persona che ha lavorato con me – aveva dichiarato l’ex presidente del Consiglio – è una persona di valore, che non voglio sminuire nelle possibilità di far bene”.

Su Virginia Raggi, sindaca uscente del M5S, invece, Conte ha dichiarato: “Non mi risulta affatto che Raggi sia schierata con Michetti. Sarà una consigliera di opposizione rispetto al governo cittadino che verrà”.

Il candidato sindaco del centrosinistra, dal canto suo, ha commentato l’endorsement di Conte con le seguenti parole: “Sono contento, abbiamo lavorato insieme per l’Italia, lo ringrazio”.