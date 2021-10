Politica

Gualtieri a TPI: “Basta con l’austerity della Raggi. Il Pd? A Roma è cambiato”

Sul terzo numero del settimanale The Post Internazionale-TPI, in edicola dall’1 ottobre, Vittorio Zincone intervista il candidato sindaco del centrosinistra a Roma: i piani per rilanciare la Capitale, il Pd del post-Marino, la strategia per conquistare gli elettori di M5S e Calenda. Ma anche alcuni retroscena inediti, dalla trattativa via WhatsApp sul Recovery Plan a quella cena organizzata da Conte per far socializzare tra loro i ministri Pd e M5S