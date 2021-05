Colori regioni, molte rischiano il ritorno in arancione. I governatori: “Abolire l’indice Rt”

“Abolire l’indice Rt”: è la richiesta avanzata dai governatori di alcune regioni in vista del monitoraggio della prossima settimana sulle fasce di rischio. Proprio ieri, venerdì 7 maggio, l’Italia è tornata quasi tutta in giallo, con l’eccezione di Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta in arancione. I dati della pandemia sembrano tutti in miglioramento, ma ciò non vale per l’indice Rt, che sta risalendo in diverse regioni portandosi vicino a quota 1, quella che fa scattare il passaggio in arancione.

Per questo motivo, le Regioni chiedono di rivedere i parametri in base ai quali vengono decise le fasce di rischio, abbandonando quello dell’Rt e basandosi su dati più significativi, ad esempio quelli delle ospedalizzazioni.

“Oggi l’Rt ha un rischio che, con l’abbassamento dell’incidenza dei contagi, può comportare oscillazioni molto evidenti – ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a Repubblica -. Una regione turistica come il Friuli Venezia Giulia, alla vigila delle riaperture rischia di diventare rossa con 18 contagi. E’ arrivato il momento di modificare i parametri di valutazione del colore delle Regioni. Si può lavorare sull’Rt ospedaliero, l’andamento dei ricoveri e delle terapie intensive. Già il 16 maggio ci potrebbe essere questo cambiamento”.

Sulla stessa linea Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, altra regione che rischia il ritorno in arancione: “Abbiamo un Rt che si sta avvicinando a 1 ma registriamo il crollo dei ricoveri nei reparti Covid e nelle terapie intensive”.

La richiesta delle Regioni sembra comunque incontrare il consenso dell’Istituto Superiore di Sanità: “Siamo in fase di transizione e ci stiamo avvicinando verso un nuovo scenario dove il numero persone vaccinate e protette sta crescendo rapidamente. E’ chiaro che anche il modello di valutazione del rischio e dell’allerta deve essere modificato”, ha detto Silvio Brusaferro.

Leggi anche: 1. New York vuole offrire il vaccino Johnson&Johnson a tutti i turisti / 2. Di Maio: “Il 16 maggio data auspicabile per superare il coprifuoco” /3. Vacanze al mare: il calendario della riaperture delle spiagge, regione per regione/4. Svolta nella lotta al Covid: Biden annuncia la sospensione dei brevetti per i vaccini

5. Vaccini, Draghi: “Sono un bene comune globale, dobbiamo abbattere gli ostacoli” /6. Il ministro Bianchi: “A settembre tutti a scuola in presenza”/7. Come funziona il Green Pass: da metà maggio tornano i turisti in Italia / 8. Estate: green pass, coprifuoco spostamenti. Tutte le regole per le vacanze

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO