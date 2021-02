Ciampolillo di nuovo in ritardo. Casellati lo sgrida: “Sempre all’ultimo…” | VIDEO

Ciampolillo di nuovo in ritardo, Casellati lo riprende

Sembra un déjà vu di qualche settimana fa. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, dichiara chiuse le dichiarazioni di voto. Ma subito dopo le sue parole in Aula scoppiano brusii e risate e prende la parola Lello Ciampolillo, l’ex M5s ora nel Gruppo Misto, diventato famoso per aver votato a favore dell’ultima fiducia al governo Conte in extremis.

Ora Ciampolillo, nel primo voto di fiducia al governo Draghi, ci riprova e chiede di intervenire: “Lei non era iscritto a parlare”, replica Casellati. “Ero iscritto, non mi sono prenotato all’ultimo”, risponde Ciampolillo.

Ieri il governo Draghi ha incassato la fiducia al Senato. I voti espressi sono così ripartiti: con 304 senatrici e senatori presenti, 262 sono stati i voti favorevoli, 40 i contrari, e 2 gli astenuti.

