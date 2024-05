“I casini di Fedez? E non sai il resto”: le confessioni shock di Chiara Ferragni

Le confessioni shock di Chiara Ferragni sull’ex marito Fedez

Chiara Ferragni si sarebbe lasciata andare a più di una confidenza sull’ex marito Fedez con l’esperta di gossip Deianira Marzano.

A riferirlo è stata la stessa Deianira a Gente di Marte, su Radio Marte: “Mi sento con la Ferragni, è vero. Chiacchiero sempre con lei, è così carina con me. Io le scrivo e lei mi risponde e mi racconta tutti i fatti suoi. Tra le tante cose mi concentrerei su una cosa che mi ha detto. Parlando di Fedez le ho detto ‘quanti casini che sta combinando ultimamente’. E lei su questa cosa mi ha risposto ‘eh, e tu non sai il resto…'”.

“Non invento nulla – ha aggiunto – mi ha detto proprio così, ho tutto salvato, ho i messaggi. Ormai Chiara lo sa pure che io faccio gli screen, perché ho scoperto che viene scritto ‘ha fatto uno screen’. L’ho scoperto dopo che si poteva vedere. Chiara scusami! Io non lo sapevo che si poteva scoprire”.

L’esperta di gossip, poi, ha escluso un ritorno di fiamma tra Chiara Ferragni e Fedez: “Ha detto che sta bene anche se la sua storia è conclusa. Mi ha detto che si sente rinata. Quindi un ritorno di fiamma no, me l’ha proprio confermato in modo chiaro”.