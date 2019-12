Calenda: “Quando Renzi era premier noi ministri lo prendevamo in giro” | VIDEO

“Quando Renzi era premier noi ministri lo prendevamo continuamente in giro”. Lo ha confessato Carlo Calenda, che ai tempi del Governo Renzi era ministro dello Sviluppo economico, nel corso del programma tv “Le parole della settimana”, in onda su Rai3 e condotto da Massimo Gramellini. “Lo prendevate in giro?”, chiede Gramellini. “Continuamente. Però a bassa voce, perché era abbastanza vendicativo”, risponde Calenda.

