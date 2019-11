Azione, Carlo Calenda a TPI

“Siamo nati per dare una casa all’Italia seria, che lavora produce e studia. Nessuna maledizione ci condanna a scegliere il male minore”. Lo ha detto Carlo Calenda a TPI a margine del lancio del suo nuovo movimento “Azione”, presentato insieme al senatore Matteo Richetti giovedì 21 novembre a Roma

Un logo blu scuro che ricorda un partito futurista e un manifesto in pochi punti, un partito che non è “né di destra né di sinistra”, ma che unisce elementi liberali e una grande attenzione al sociale.

Questo logo sembra quello di un partito futurista, o di destra, e qualcuno ha detto che sembra la marca di un dentifricio, che ne pensa?

Non credo, perché è il blu della bandiera europea, e non credo che la bandiera europea sia di destra. Azione è un partito “d’azione”, che certamente non è un partito di destra, è l’azionismo di Sturzo che era un partito liberale con grande attenzione al sociale. Non credo che un logo possa essere di destra, le idee possono essere di destra. E credo che il manifesto che abbiamo pubblicato oggi chiarisca molto bene quali sono: Stato forte ma dentro i suoi confini, sicurezza, sanità, e scuola dove investire più soldi. Iniziativa privata perché i soldi non vanno sprecati nella nazionalizzazione di qualunque cosa.

Avete detto di nascere in contrapposizione all’alleanza governativa Pd-M5s, ai populismi e ai sovranismi. Non vi sentite un po’ soli nella strada da percorrere in futuro?

Si, molto soli. E non lo saremmo se in Italia ci fosse un’offerta diversa. Ma oggi in Italia ce la fa solo chi si allea con i populisti o con i sovranisti, per cui siamo nella situazione in cui o scegliamo aalvini o Di Maio, lo possiamo fare scegliendo il Pd che poi sceglie di Maio, ma è la stessa cosa. Ed è proprio questo che bisogna rompere, nessuna maledizione ci condanna a scegliere il male minore. L’Italia serIa che lavora produce e studia deve avere una cosa, altrimenti è un grosso problema.

