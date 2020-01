Gasparri scrive 22 volte di seguito “Studi” a Burioni: il dibattito sulla Cannabis è virale su Twitter

Burioni contro Gasparri, il botta e risposta sulla Cannabis

Burioni contro Gasparri. Il virologo contro il Senatore forzista. Al centro del botta e risposta su Twitter c’è la sentenza sulla Cannabis della Corte di Cassazione che stabilisce la liceità della condotta di chi coltiva canapa all’interno della propria abitazione, in quantità limitate coerenti con l’uso personale.

Tutto parte da un tweet dello stesso Roberto Burioni, che ha pubblicato un articolo per fare chiarezza sulla storia, principi attivi, utilizzo e pericoli della cannabis.

L’articolo è scritto dal professor Antonello Bonci, Direttore Scientifico del National Institute on Drug Abuse dal 2010 al 2019.

Tra i vari commenti, arriva anche il tweet del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che accusa Burioni di essere un “diffusore di cose inesatte”, nonché di “ignorare quanto è stato detto dagli organi della sanità italiana”.

“Senatore, l’articolo è stato scritto da uno dei più grandi esperti mondiali di dipendenze, il prof. Bonci, che negli Usa ha diretto per 10 anni il National Instutite of Drug Abuse, la massima istituzione statale. Il suo curriculum è stellare. Cordialità e auguri”, replica il virologo.

Dopo la sarcastica risposta di Roberto Burioni indirizzata all’ex presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani (Forza Italia), che in un tweet sosteneva che “tutti coloro che fanno uso di cocaina, eroina e acidi hanno cominciato facendosi una canna”, il virologo colpisce ancora.

“Lei ha molto da imparare – ribadisce Gasparri – la sommergeremo di verità, le sue bugie non le fanno onore”.

E Burioni, a sua volta: “Senatore lei è troppo severo con il Prof. Bonci, non tutti possono avere le sue capacità intellettuali. Sarà un grande giorno per la Scienza quello in cui lei sarà così generoso da trascurare per un attimo la politica per offrirci il suo contributo di conoscenza e lucida verità”.

Ma il senatore Gasparri decide di rilanciare ancora: “Quando vuole, mi occupo da decenni di tossicodipendenze e la inonderò di studi che dimostrano la sua grave ignoranza, solo il Pd può prendere esempio da uno come lei”.

Un botta e risposta senza fine. “Carissimo senatore la capisco: io mi occupo da decenni di calcio e mi aspetto di giocare gli Europei da centravanti”, ribatte, ancora una volta, Burioni con toni sarcastici.

Fine alla discussione? Affatto. L’onorevole Gasparri non si tira indietro e risponde “Studi” a Roberto Burioni per (almeno) 22 volte consecutive.

Il dibattito sulla cannabis è ancora aperto e Burioni è il virologo Roberto Burioni sembra esserne al centro.

