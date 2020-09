Bonaccini: “Io segretario del Pd? Non ora. Renzi se vuole torni, senza Mes governo a rischio”

Il futuro dell’esecutivo, la leadership di Conte, il Mes e i prossimi passi del Partito Democratico. Sono stati molti gli argomenti affrontati dal governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino in occasione della Festa dell’Unità di Modena durante l’incontro sul tema: “Quale Stato dopo la pandemia?”.

“Renzi e Bersani tornano? Ok ma PD non può stare al 20%”

“Tu mi chiedi se secondo me Renzi e Bersani dovrebbero rientrare? – ha detto il governatore dell’Emilia Romagna – Ma rientrino pure! Perche noi dobbiamo riportare quelli che sono usciti e che non ci votano più! Perché il Pd non può rimanere al 20%! Se il Pd nei prossimi anni rimane al 20%, quando si voterà per le politiche noi non vinciamo le elezioni. Noi dobbiamo riportare tutti quelli che non ci votano più, non Bersani e Renzi in quanti tali”. Come ha scritto Luca Telese, di sicuro questo passo politico incendierà il dibattito nel partito. (Qui l’articolo).

“Mes si, pronto a mettere in discussione alleanza M5S”

Poi sul fondo salva-Stati Bonaccini ha dichiarato: “Sono favorevole al Mes, l’unica condizionalità è che vengono spesi per la Sanità, perché non spenderli per la sanità allora? Quante cose potrebbe essere fatte. E per questo sarei disposto anche a mettere in discussione l’alleanza con il MS5″.

“Sul Mes il M5S – ha continuato il governatore – rischia di avere la stessa posizione di una destra che sta spingendo per una privatizzazione della sanità”. (Qui l’articolo).

“Conte nuovo leader del centrosinistra”

Il presidente della Regione Emilia-Romagna ha fatto anche un punto sulla leadership del premier Giuseppe Conte: “Non so se Conte potrà essere il nuovo leader del centrosinistra, ma sta governando bene, quindi potrebbe divenire anche il nuovo leader del centrosinistra”. (Qui l’articolo).

“Segretario Pd?”

“Io segretario del Pd? Non ora”. Così ha risposto Stefano Bonaccini, intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino alla Festa dell’Unità di Modena. (Qui l’articolo).

Qui sotto il video completo del dibattito “Quale Stato dopo la pandemia?” alla Festa dell’Unità di Modena moderato dal direttore di TPI Giulio Gambino con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, del Presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e della presidente della Commissione Difesa del Senato Roberta Pinotti.

