Beppe Sala si ricandida a sindaco di Milano: “Posso farlo, anzi voglio farlo”

Il sindaco uscente di Milano, Beppe Sala, si ricandida per un secondo mandato: lo ha ufficializzato lui stesso in un video postato sul suo profilo Facebook. “In questi difficili mesi ho avuto modo di riflettere cosa vuol dire amministrare politicamente la comunità milanese, una riflessione che si intrecciava con la considerazione su una mia possibile ricandidatura – ha dichiarato Sala nel giorno di Sant’Ambrogio – In più riprese ho sottolineato che volevo essere totalmente sicuro di avere in me le energie fisiche e mentali indispensabili per per impegnarmi per un altro quinquennio”. Ebbene, “ora sento che posso farlo, anzi sento che voglio farlo; è per questo che alla fine di questa lunga riflessione ho deciso di ricandidarmi alla carica di sindaco di Milano”.



Nell’annunciare la sua ricandidatura, Sala ha chiesto ai cittadini meneghini “la vostra fiducia”, affermando che l’intenzione di guidare la città per un altro queinquennio è stata fatta per “poter guidare la nuova trasformazione di Milano”. Sala ha quindi sottolineato: “Non mi candido per completare un lavoro, ma per avviare una nuova fase”, ovvero “la nuova trasformazione di Milano che sarà difficile, faticosa, ma che sono convinto riportarà Milano a essere d’ispirazione per il nostro Paese, per l’Europa e per il mondo. Sono pronto, a voi decidere”. La notizia è stata subito commentata dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che su Twitter ha scritto: “L’annuncio di Beppe Sala è una bellissima notizia per Milano. Un grande Sindaco che si rimette al servizio della sua città”.

