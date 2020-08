Le chat del Ps sulla gaffe di Di Stefano svelate da Matteo Richetti

La gaffe di Manlio Di Stefano non è passata inosservata, e dalle prime ore di oggi, mercoledì 5 agosto, sui social è esplosa l’ironia. In molti hanno mostrato una vena d’indignazione per il ruolo ricoperto da Di Stefano, sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, che ha scambiato il Libano devastato dalle esplosioni di martedì 4 agosto a Beirut, con la Libia. E così il suo messaggio di solidarietà agli abitanti della città sotto sopra è stato erroneamente rivolti ai “libici”, invece che ai “libanesi”. “Con tutto il mio cuore mando un abbraccio ai nostri amici libici”, ha scritto il sottosegretario, con tanto di hashtag #Libia.

Di Stefano (o il suo staff di comunicazione) non ha fatto in tempo a sostituire il tweet che gli utenti dei social avevano già condiviso i dovuti screenshot. E le scuse e rettifiche dell’esponente M5S, numero due della Farnesina, non sono bastate a placare le polemiche. Il Senatore di Azione Matteo Richetti ha scritto su twitter che le sue chat sono intasate da ex colleghi del Pd che si chiedono: “Ma come si fa a continuare a governare con questi?”.

