Chi è Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni

La trionfatrice di queste elezioni politiche è sicuramente Giorgia Meloni. Ma chi è il suo compagno? Dopo la vittoria schiacciante, la leader di Fratelli d’Italia è salita sul palco e ha ricordato i suoi affetti più cari: “Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me”. Ma chi è Andrea? Il riferimento è ad Andrea Giambruno, suo compagno da sette anni. I due vivono insieme a Roma e sono una coppia di fatto: non sono sposati e hanno una figlia di 7 anni che si chiama Ginevra. Sembra che al momento i due non stiano pensando al matrimonio.

Se probabilmente Meloni sarà la prima premier donna d’Italia, chi è il primo First Gentleman della nostra Repubblica? Classe 1981 (41 anni), è originario di Milano ed è un giornalista televisivo. Conclusi gli studi al liceo scientifico di Monza, Giambruno si è laureato in filosofia all’università Cattolica di Milano. Prima di diventare conduttore di Studio Aperto è stato autore di numerosi programmi tv Mediaset (Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia).

In diverse occasioni la leader di Fratelli d’Italia ha ironizzato sulla divergenze di idee politiche tra lei e Andrea: “Il mio compagno è di sinistra, adesso penso che voterà per me alle prossime elezioni. Discutiamo sui gay, sui temi etici, sulla legalizzazione delle droghe leggere. Non la pensiamo nella stessa maniera”. Quanto alla vita privata, Giambruno è molto riservato, ha un profilo Instagram poco utilizzato. Vivono insieme a Roma, dove lui si è trasferito per seguire la compagna.

L’amore tra i due scattò una sera a Milano, negli studi Mediaset, quando Meloni era ospite di Quinta Colonna, programma di cui Giambruno era autore: “Lei arriva trafelata e fa alla sua assistente Giovanna ‘Non ho mangiato, ho una fame che svengo’. E Giovanna ‘Ma qui c’è solo una banana’, lei risponde ‘E dammi sta banana’”, ha svelato in un’intervista. “In una ripresa pubblicitaria – continuò nel racconto il giornalista – se la divora, ma alla ripresa è ancora lì con la banana in mano. Io mi precipito e gliela strappo di mano anche con una certa foga, ci manca la Meloni in diretta con una banana. Non so dire, i nostro occhi si incrociano in modo strano, è stato un attimo”. Il primo appuntamento arrivò non molto dopo: “Una sera a Milano, ristorante fuori dai soliti giri, lei vestitino nero al ginocchio, stivaletti scuri e giacchetto di pelle. Bellissima lei, magnifico il momento”, ricorda Giambruno. “La sua mania dell’ordine patologica” e l’essere “una ritardataria cronica”, i difetti della possibile premier.

Nel 2016 i due sono diventati genitori di Ginevra. Nel corso degli anni però la coppia ha provato ad avere una seconda gravidanza senza mai riuscirci e questo per Meloni è stata una triste realtà da accettare. Diventata mamma la prima volta a 39 anni, sulla possibilità di un secondo figlio dichiarò: “Ci ho provato, ma non è arrivato. E mi sento un po’ in colpa per non poter regalare a Ginevra quel legame che io ho avuto con mia sorella”. Sull’organizzazione della famiglia Giorgia Meloni spiegò in un’intervista a Sette che “Andrea è un padre fantastico, presentissimo. Passa a Milano una settimana al mese, ma quando è qui lavora quasi sempre di sera e durante il giorno sta molto con Ginevra. Ci alterniamo, ci aiutiamo, ci completiamo”.