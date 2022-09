Elezioni politiche 2022: la diretta live dei risultati | Chi ha vinto

ELEZIONI POLITICHE 2022 – Il centrodestra ha vinto le elezioni politiche: è quanto emerge dai risultati parziali, frutto delle prime proiezioni diffuse nella notte tra domenica 25, giorno in cui si è votato, e lunedì 26 settembre 2022. Secondo i primi dati, Fratelli d’Italia è il primo partito, seguito dal Pd e dal Movimento 5 Stelle. Di seguito la diretta di oggi, 26 settembre 2022:

Risultati elezioni politiche: la diretta

Ore 1,30 – Ilaria Cucchi eletta al Senato – Ilaria Cucchi, candidata di Sinistra-Verdi nel collegio uninominale di Firenze, è stata eletta senatrice: a scriverlo su Twitter sono stati i due partiti che facevano parte della coalizione di centrosinistra.

Ore 1,10 – Terza proiezione Swg – La terza proiezione Swg per il TgLa7, con una copertura del 49%, consolida i dati precedenti forniti dall’istituto di ricerca. Il centrodestra, infatti, raggiunge il 44%, il centrosinistra si ferma al 26 per cento, il M5S ottiene il 16%, mentre Azione-Italia Viva sono accreditati al 7,70%. Italexit si ferma all’1,70 per cento, mentre Unione Popolare non va oltre l’1,30 per cento. Per quanto riguarda i partiti delle coalizioni, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 26,10 per cento, seguito dal Pd al 18,70%. Terzo il Movimento 5 Stelle, quarta la Lega che non va oltre l’8,80%, seguita da Forza Italia all’8,20 per cento. Verdi-Sinistra Italiana ottengono il 3,60 per cento, mentre +Europa si assesta al 3,10%. Noi Moderati ottiene lo 0,90 per cento, mentre Impegno Civico non va oltre lo 0,60%.

Ore 0,25 – Seconda proiezione Swg – La seconda proiezione di Swg per il TgLa7, che si basa su una copertura del 19%, conferma il trend della prima proiezione: centrodestra avanti con il 43,80%, centrosinistra al 25,80 per cento, M5S al 16,60 per cento, Terzo Polo al 7,80&, Italexit all’1,60 per cento, Unione Popolare all’1,40%. Nel dettaglio, Fdi sarebbe il primo partito con il 26 per cento, il Pd avrebbe il 18,30% seguito dal M5S con il 16,60 per cento. Al quarto posto la Lega con l’8,70%, inseguita da Forza Italia con l’8,20 per cento. Verdi-Sinistra Italiana è al 3,70 per cento, +Europa al 3,10 per cento, Noi Moderati allo 0,90%, mentre Impegno Civico raccoglie lo 0,70 per cento.

Ore 0,10 – Prima proiezione Swg – La prima proiezione di Swg per il TgLa7 sul Senato vede il centrodestra al 43,30%, il centrosinistra al 25,40%, il Movimento 5 Stelle al 17 per cento, Azione-Italia Viva al 7,90%, Italexit all’1,70 per cento e Unione Popolare all’1,40 per cento. Secondo la proiezione, Fdi sarebbe il primo partito con il 26%, seguito dal Pd al 18,10 per cento e dal M5S al 17%. La Lega sarebbe all’8,40%, Forza Italia e il Terzo Polo (Azione e Italia Viva) entrambi al 7,90 per cento, Verdi-Sinistra al 3,60%, +Europa al 3,10 per cento, Noi Moderati all’1 per cento e Impegno Civico allo 0,60 per cento. Qui tutte le proiezioni.

Ripartizione seggi

Come vengono ripartiti i voti delle elezioni politiche 2022 (qui sopra la diretta della giornata)? I voti espressi dagli elettori sono registrati in percentuali. Il metodo con cui le percentuali di voto si trasformano in attribuzione di seggi elettorali, è contenuto nella legge elettorale, e può consistere in un metodo maggioritario, proporzionale o misto. Il Rosatellum (L. 165/2017), la legge con la quale si voterà alle elezioni del 25 settembre, è un sistema misto, maggioritario e proporzionale. Rispetto alla precedente legge elettorale (conosciuta col nome di “Mattarellum”), anch’essa a sistema misto, cambia la proporzione tra i collegi uninominali e quelli plurinominali. Nel Mattarellum il 75 per cento dei seggi erano assegnati col sistema maggioritario e il 25 per cento con il sistema proporzionale. Al contrario con il Rosatellum, i tre ottavi (37,5 per cento) dei seggi di Camera e Senato sono assegnati con il sistema maggioritario (147 deputati e 74 senatori) e i cinque ottavi (62,5 per cento) con il sistema proporzionale a liste bloccate (245 deputati e 122 senatori).