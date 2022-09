Elezioni Politiche 2022, i risultati: chi ha vinto, i dati, le percentuali dei partiti, voti

ELEZIONI POLITICHE 2022 RISULTATI – Chi ha vinto le elezioni politiche 2022? Gli italiani sono stati chiamati a votare oggi, domenica 25 settembre, dalle ore 7 alle ore 23. Un voto molto atteso, dopo una campagna elettorale estiva dai toni accesi, seguita alla caduta del governo Draghi. Ma vediamo insieme i risultati e i dati delle elezioni.

In aggiornamento

Ripartizione dei seggi: il “Rosatellum”

Abbiamo visto i risultati, le percentuali e i dati dei partiti alle elezioni politiche 2022, ma come vengono ripartiti i voti? I voti espressi dagli elettori sono registrati in percentuali. Il metodo con cui le percentuali di voto si trasformano in attribuzione di seggi elettorali, è contenuto nella legge elettorale, e può consistere in un metodo maggioritario, proporzionale o misto. Il Rosatellum (L. 165/2017), la legge con la quale si voterà alle elezioni del 25 settembre, è un sistema misto, maggioritario e proporzionale. Rispetto alla precedente legge elettorale (conosciuta col nome di “Mattarellum”), anch’essa a sistema misto, cambia la proporzione tra i collegi uninominali e quelli plurinominali. Nel Mattarellum il 75 per cento dei seggi erano assegnati col sistema maggioritario e il 25 per cento con il sistema proporzionale. Al contrario con il Rosatellum, i tre ottavi (37,5 per cento) dei seggi di Camera e Senato sono assegnati con il sistema maggioritario (147 deputati e 74 senatori) e i cinque ottavi (62,5 per cento) con il sistema proporzionale a liste bloccate (245 deputati e 122 senatori).