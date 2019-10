Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni della settimana 21-27 ottobre 2019 | La classifica dei segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 21-27 ottobre 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox ha realizzato la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dal 21 al 27 ottobre 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta fino a fine ottobre e quindi nel pieno dell’autunno, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 21-27 ottobre 2019

Cari amici dell’Ariete, una settimana piuttosto positiva per il vostro segno, che vive finalmente una fase di recupero. In particolare da mercoledì non avrete più il Sole in opposizione, per questo si prevede una seconda parte davvero interessante. In amore le coppie posso ritrovare stabilità e serenità, mentre chi è single può trovare l’anima gemella. Se invece continuate ad insistere con una persona che non è quella giusta, meglio tagliare corto.

Cari Toro, l’oroscopo di Paolo Fox prevede giornate un po’ sottotono, a causa dell’opposizione di Venere, che quindi vi ostacola soprattutto a livello sentimentale. Per questo, se avete avviato da poco una relazione, evitate continui confronti con il vostro ex. Siate più sereni e lasciatevi andare. Chi vive già una storia di lungo tempo, faccia in modo di evitare litigi con il partner. Da novembre le cose migliorano sia a livello sentimentale che economico e lavorativo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Cari amici dei Gemelli, secondo Paolo Fox l’oroscopo settimanale vi invita a chiarire alcuni rapporti. In amore le cose non vanno bene come nella prima parte di ottobre, per cui l’invito è alla massima cautela. Tra i giorni migliori di questa settimana si segnalano martedì e mercoledì, mentre invece giovedì e venerdì saranno all’insegna della tensione. Sul lavoro, dopo tanti sacrifici, vi togliete belle soddisfazioni.

Cari Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana vi vede come uno dei segni più fortunati. Dopo i problemi delle scorse settimane, infatti, le cose sembrano migliorare. Se ci sono situazioni pesanti, che non sopportate più, è il momento di darci un taglio. Le stelle d’altronde vi tutelano se avete voglia di cambiare la vostra vita. In amore, un’amicizia potrebbe improvvisamente trasformarsi in qualcosa di più. Chi invece è già in coppia, può superare le tensioni degli ultimi giorni.

Cari amici del Leone, l’oroscopo settimanale di Paolo Fox racconta come ultimamente vi sentite un po’ soli. Voi non abbattetevi e cogliete ottime occasioni. Chi vive una storia di lungo corso potrebbe vivere giornate di tensione con il partner: mettete l’ascia da parte e cercate di ritrovare serenità. Sul lavoro poche novità in vista: guardatevi intorno e cercate di capire se ci sono cose in sospeso da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox settimana dal 21 al 27 ottobre 2019 | Vergine

Cari Vergine, una settimana davvero positiva per il vostro segno, con grande recupero soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. Chi ha vissuto una crisi negli ultimi mesi, finalmente può recuperare. Riaccendete la passione, che ultimamente si è un po’ spenta. Qualche ritardo sul lavoro: abbiate pazienza, le cose miglioreranno presto. Successi in arrivo.

Giornata di grande recupero dal punto di vista sentimentale per il vostro segno, specie a livello sentimentale. Se ci sono stati dei problemi, infatti, adesso si sono risolti o si risolveranno a breve. Giorni importanti a livello lavorativo. Attenti però che qualcuno potrebbe mettervi il bastone fra le ruote, magari un collega invidioso del vostro successo.

Cari Scorpione, evitate stress e tensioni perché in questi giorni siete particolarmente nervosi, per cui i litigi potrebbero essere dietro l’angolo. In amore evitate di riversare il vostro nervosismo sul partner: appianate le discussioni e non tirate troppo la corda. Anzi, approfittatene per ritrovare la passione che ultimamente si è un po’ spenta. Periodo positivo e di rilancio sul lavoro.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Amici del Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le cose iniziano a migliorare rispetto a un periodo di grande stress dei giorni scorsi. Abbiate pazienza, le cose andranno ancora meglio dal prossimo mese, con Venere che entrerà nel segno e vi regalerà giornate di grande passione. Bene l’amore dunque, per cui una storia nata da poco potrà regalarvi grandi soddisfazioni. Ottime prospettive anche sul lavoro.

Periodo di grande stress a livello lavorativo: per ottenere ciò che volete, infatti, dovete faticare parecchio. I risultati più ambiti però arriveranno presto, basta avere pazienza. In amore fatevi avanti se c’è una persona che vi interessa e volete conquistare, le stelle vi sorridono. Per i single può essere il momento giusto per fare nuove conoscenze. Serenità per le coppie di lunga data.

Cari amici dell’Acquario, l’oroscopo settimanale di Fox vi vede un po’ giù di morale, a causa di Venere dissonante. Qualche tensione in particolare in amore: cercate di mantenere la calma, anche se non sarà facile. Potreste infatti facilmente reagire male e scattare per nulla, rovinando rapporti preziosi. Evitate dunque, soprattutto se si tratta di rapporti a cui tenete particolarmente.

Settimana davvero favorevole per quanto riguarda nuovi incontri di ogni genere, sia di amicizia e sia a livello sentimentale. Se ci sono problemi finanziari o burocratici ancora in sospeso, è il momento di risolverli: le stelle vi assistono. Sul lavoro non adagiatevi su quello che avete ma puntate sempre più in alto. Fatevi venire nuove idee e portate avanti collaborazioni e progetti.