Oroscopo Paolo Fox della settimana 11 – 17 marzo 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dall’11 al 17 marzo 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dall’11 al 17 marzo 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la situazione nazionale al momento non aiuta a trovare rilassatezza ma nel prossimo fine settimana potrebbe arrivarsi una buona notizia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, avrete Mercurio favorevole che vi regalerà un po’ di allegria nonostante il periodo che si sta vivendo. Riuscirete infatti, anche da casa, a dedicarvi in svariate attività che vi aiuteranno a trovare un po’ di serenità.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana che sta per iniziare vi porterà noia e apatia. Anche il lavoro sembra non andare per il meglio a causa di qualche collega che sembra voler ostacolare i progetti a cui sta lavorando.

CANCRO

Cari Cancro, avete Venere favorevole che vi renderò molto romantici. Nonostante questo durante il fine settimana alcune questioni potranno farsi passare il buon umore e rendervi più preoccupati.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (11-17 marzo 2024), riscoprirete il piacere di fare tante cose che avevate messo da parte a causa del lavoro. Riuscirete anche a trascorrere momenti di gioia e spensieratezza in compagnia della vostra famiglia.

VERGINE

Cari Vergine, vivrete sia momenti di tensione in ambito lavorativo che momenti di dolcezza in famiglia con il partner. Per quanto riguarda lo smart working sembra non andare per il meglio ed i progetti che stavate ultimando non sono soddisfacenti.

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo prevede per voi momenti di forti tensioni e stati d’animo controversi. Cercate dunque di trovare qualche hobby che riesca a distrarvi e a essere meno ansiosi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, non sarà la migliore dal punto di vista sentimentale a causa di Venere in opposizione. Le cose invece vanno meglio sul lavoro dove avrete tante proposte interessanti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, avrete una grande voglia di lavorare. Tra le giornate di Mercoledì e Giovedì entrerà in atto un cambiamento che si stavate cercando da molto tempo e che porterà parecchie soddisfazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avrete Marte e Giove positivi che saranno anche artefici di un cambiamento importante da cui si trarranno solo moltissimi benefici.

ACQUARIO

Cari Acquario, tanti i battibecchi che dovrete affrontare con il partner, anche a distanza. Armatevi di molta pazienza.

PESCI

Cari Pesci, avrete Mercurio nel segno che vi porterà molte situazioni favorevoli ma ci saranno anche delle ostilità in amore a causa di Venere in posizione sfavorevole.

