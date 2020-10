Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 9 ottobre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 9 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – 9 ottobre 2020 – per voi potrebbe essere una giornata un po’ agitata per l’amore, potreste discutere per motivi banali, se questa persona vi interessa davvero non dovreste aggrapparvi alle futilità… Sul fronte del lavoro, arrivano nuove occasioni da cogliere al volo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, nelle ultime tre settimane avete vissuto un periodo tormentato, tanti problemi in amore che vi hanno afflitto di notte. Dovete trovare un equilibrio il prima possibile. Sul lavoro avete tanti buoni propositi per il futuro, cercate di metterli in pratica.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi per voi denota un forte desiderio in arrivo, avete atteso da tempo di poter finalmente percorrere la strada dell’amore e quel momento è finalmente arrivato. Sul lavoro questo mese potrebbe essere una bella partita, soprattutto per chi ha un’attività in proprio e sta faticando tanto.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi – 9 ottobre – sarà una giornata turbolenta, dovete valutare bene le storie d’amore che nascono in questo periodo, soprattutto se uno dei due ha le idee poco chiare circa il futuro, meglio essere prudenti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, la Luna si avvicina al vostro segno, entro domenica potreste avvertire una bella sensazione che vi riempirà il cuore di gioia, del resto ne avete proprio bisogno, non siete stati particolarmente fortunati nell’ultimo periodo. Quello che vi turba di più al momento è il lavoro…

VERGINE

Cari Vergine, oggi l’amore è sempre più vicino e le energie per mettervi in gioco non vi mancano, forse siete frenati da un errore del passato, cercate di guardare in avanti con positività. Lavoro? Avete voglia di cambiare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 9 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: la Luna è sempre più vicina, potrebbe arrivare un bel momento per voi nelle prossime ore. Antenne dritte!

