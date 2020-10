Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 9 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle oggi arriveranno un po’ di problemi in amore, a causa della Luna e di Marte che sono dissonanti. Non sarete abbastanza concentrati neanche al lavoro, troppi dubbi e pensieri per la testa, cercate di evitare ulteriori complicazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, arrivano belle notizie per l’amore. Per voi infatti si prospetta una giornata interessante per i sentimenti, cogliete i lati positivi delle esperienze che vivete e allontanate quella nuvola grigia che ogni tanto vi accompagna. Per quanto riguarda il lavoro, c’è qualche problema ancora da risolvere, potrete avere anche uno scontro con i colleghi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, oggi avrete tanta voglia di discutere. Daltronde va avanti così in questo periodo, soprattutto con il partner. Occhio ai Cancro che potrebbero darvi del filo da torcere, state vivendo un periodo difficile e si nota, non scoraggiatevi però, arrivano belle novità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, chi sta attraversando una crisi d’amore in questo periodo dovrà scegliere accuratamente le parole da dire, meglio evitare d’ingigantire il disagio. Per quanto riguarda il fronte professionale, nonostante i piccoli problemi, siete molto forti e saprete cavarvela alla grande.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in questo periodo accusate molta stanchezza. Le coppie di vecchia durata hanno paura di stancarsi, se è la noia che vi intimorisce allora smuovete un po’ le acque. Non state fermi!

PESCI

Cari Pesci, fino a fine mese in amore dovete essere un po’ prudenti, soprattutto se state attraversando una crisi d’amore, la giornata di oggi sarà favorevole e vi aiuterà ad affrontare le discussioni con maggiore spensieratezza.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 9 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: arrivano belle notizie in amore, giornata ottima per esplorare sentimenti vecchi e nuovi. Qualche problemino sul lavoro.

