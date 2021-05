Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 7 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 7 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna ora è in opposizione, per cui l’invito è a mantenere la calma ed essere pazienti. Inutile rivangare il passato, rischiate di vivere di nostalgia e risultare offensivi dicendo qualche parola di troppo di cui poi vi pentireste. Sul lavoro dovete tenere i nervi sotto controllo, altrimenti l’agitazione rischia di prendere il sopravvento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 maggio 2021), sarà una giornata in cui avvertirete un po’ di amarezza nell’aria. Se ci sono questioni in sospeso, aspettate almeno fino a domenica, quando avrete un quadro astrale più definito. Sul lavoro siete troppo confusi, magari state aspettando una conferma che tarda ad arrivare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la mattinata sarà davvero sottotono, ma nel pomeriggio potrete recuperare. Evitate in ogni caso discussioni banali e di cui a mente fredda vi pentireste. Sul lavoro tanti nodi possono finalmente venire al pettine e trovare risposta alle tante domande e difficoltà che vi attanagliano.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata davvero discreta per il vostro segno. State uscendo da un periodo difficile e ora intravedete finalmente la luce in fondo al tunnel. La Luna tuttavia è ancora dissonante. Se in amore avete dei problemi, cercate di evitare conflitti. Sul lavoro avete un dubbio per la testa. Cercate di risolverlo il prima possibile senza farvi strani pensieri.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (7 maggio), questa sarà una giornata molto positiva in amore. Storie nate da poco possono trasformarsi in qualcosa di speciale e profondo. Sul lavoro avvertite tanta voglia di novità e cambiamento. Per fortuna avete in cantiere progetti importanti che potranno presto concretizzarsi.

PESCI

Cari Pesci, questa è una giornata utile per parlare se ci sono state discussioni o questioni da chiarire. Cercate comunque di non esagerare, altrimenti rischiate di dire qualche parolina di troppo. Sul lavoro siete chiamati a prendere presto decisioni di vitale importanza. Siete quindi un po’ confusi e in ansia. I problemi insomma non mancano.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: giornata molto positiva in amore.

