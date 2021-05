Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 7 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 7 maggio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 7 maggio – in amore è il caso che facciate pulizia di vecchi pregiudizi che vi affliggono. Altrimenti non riuscirete ad andare avanti tanto facilmente. Sul lavoro inizia per voi una fase di grande recupero, nella quale potrete togliervi parecchie soddisfazioni. La fase negativa, che vi ha accompagnato durante il difficile 2020, sta finalmente per terminare. Ritrovate forza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (7 maggio), le coppie ritrovano grande creatività, con Urano che vi supporta nel prendere decisioni complesse e impegnative, ma che saranno determinanti per il futuro. Sul piano lavorativo non riuscite bene a capire cosa stia accadendo nella vostra vita: volete cambiare? State bene così? A voi la risposta.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, per le coppie di lunga data ci sono in cantiere tanti progetti da realizzare. Potete infatti iniziare a progettare un matrimonio, una convivenza o avere dei figli. In generale cavalcate un’ondata positiva che vi porterà lontano. Sul lavoro vi date molto da fare, ma attenzione perché ci sono relazioni che contano più di altre.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, ci sono problematiche nate di recente e che dovrete affrontare il prima possibile se non volete restare indietro. Favoriti in particolare i progetti a lunga scadenza. Anche se ancora non avete ottenuto i frutti sperati per i vostri sacrifici, presto potrebbero arrivare belle soddisfazioni. In arrivo conferme nei prossimi giorni.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 7 maggio 2021), avete la Luna favorevole e questa è sempre una bella notizia. Venere inoltre non sarà più contraria da domenica, per cui anche in amore potrete togliervi tante soddisfazioni. In generale è un periodo importante per chi vuole rimettersi in gioco, avete voglia di ripartire e Marte in buon aspetto vi darà la carica necessaria.

VERGINE

Cari Vergine, durante la giornata di oggi al mattino sarete sottotono, ma dal pomeriggio le cose miglioreranno. In mattinata invece evitate polemiche inutili perché potreste dire qualcosa di troppo e pentirvene. Sul lavoro è il caso di riconsiderare la vostra posizione e i vostri ruoli, perché forse non siete molto soddisfatti di ciò che fate.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: presto belle novità in amore, potete rimettervi in gioco.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 3-9 MAGGIO 2021