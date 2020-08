Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 7 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 7 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna opposta in amore oggi potrebbe creare dei problemi nella vita di coppia. Chi di recente ha incassato un brutto colpo in amore non se la sente di mettersi ancora in gioco, prendetevi il vostro tempo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di oggi – 7 agosto 2020 – sarà una giornata molto favorevole per l’amore. Giornata di recupero anche per i single con nuovi incontri all’orizzonte da assecondare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con la Luna e Marte dalla vostra parte, in amore le cose per fortuna procedono a gonfie vele, oggi – 7 agosto – sarete di buon umore, anche il lavoro procede bene, i consigli degli altri potrebbero esservi d’aiuto.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel pomeriggio di oggi – venerdì 7 agosto 2020 – le cose si complicano, bisogna fare attenzione a cosa dite e a come lo dite. Potreste sentirvi agitati, cercate di prendere del tempo per fare le vostre cose al meglio.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, se in amore la situazione non è chiara, potreste decidere di chiudere prima del previsto ma non troppo a malincuore, avete bisogno di precisione e fiducia nel vostro rapporto.

PESCI

Cari Pesci, quello che state vivendo è un periodo troppo complicato per i sentimenti, avete voglia di amare ma non di relazioni difficili, potreste ottenere qualcosa in più nel weekend. Tenete duro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: un vecchio rapporto può essere recuperato durante la giornata di oggi, 7 agosto.

