Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 7 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 7 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, se siete ancora in una relazione turbolenta, forse dovreste riflettere accuratamente sul da farsi… E fate attenzione: il partner potrebbe avere le idee confuse esattamente come voi. Sul lavoro invece potrebbero esserci delle novità, ma gli sforzi sono ancora tanti da fare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di oggi per voi sarà una giornata propizia, potreste incontrare nuovi amici, fare qualcosa di inaspettato, occhio soltanto alle finanze. Sul lavoro le cose procedono a rilento, meglio non fare ancora investimenti troppo onerosi.

PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, quella di oggi – 7 agosto 2020 – non sarà la giornata ideale per l’amore secondo Paolo Fox, presto però le cose miglioreranno. Quella di oggi sarà una giornata positiva però per il mondo del lavoro, potreste ottenere consensi e proposte.

CANCRO

Cari Cancro, oggi (venerdì 7 agosto) l’amore procede a gonfie vele, fate soltanto attenzione a non incappare in qualche tranello. Sul lavoro potrebbero esserci dei ritardi sulla tabella di marcia, occhio alle finanze.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, le nuove coppie stanno affrontando un momento di difficoltà che per forza di cose potrebbero anche dipendere dall’esterno, quindi non demoralizzatevi e lottate. Lavoro? Potreste avere diversi problemi da gestire in questo periodo, la vostra incertezza vi penalizzerà.

VERGINE

Cari Vergine, quella di oggi – 7 agosto – sarà una giornata polemica per il vostro segno, sarà facile per voi innervosirvi e perdere le staffe. Le relazioni nate di recente potrebbero avere qualche problema di comprensione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 7 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: bene le amicizie, arriverà qualcosa di inaspettato. Meno positiva la giornata per quanto riguarda il lavoro…

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

