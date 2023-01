Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 6 gennaio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 6 gennaio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, grazie a questi giorni di festa avete ricaricato le batterie e ora siete pronti a spingere sull’acceleratore. Sul lavoro, così come in amore, dovete sforzarvi per essere confermati ed evitare di essere rimpiazzati da qualche “terzo incomodo”. Buone novità in amore per i single.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 6 gennaio 2023), finalmente i problemi che vi portavate dietro dal 2022 sono superati. Sul lavoro il vostro carisma può spingere i vostri colleghi a collaborare e ad abbracciare le vostre idee. In amore se c’è una persona che vi fa la corte, dategli una chance.

GEMELLI

Cari Gemelli, nella vita siete chiamati a scegliere, non potete ottenere tutto e subito né esagerare con le richieste. Dovete inoltre accettare il fatto che qualcuno la pensi diversamente da voi. In amore i dubbi vi tormentano. Che fare? Soprattutto capite chi volete frequentare, non potete tenere il piede in due scarpe.

CANCRO

Cari Cancro, inutile essere polemici o pretendere la luna. Cercate di capire da che parte andare. Serve concretezza e saggezza. Ve lo chiede anche vi ci circonda o i vostri capi. In amore, cercate la complicità e il divertimento. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti e osate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 6 gennaio 2023), quest’anno è stato molto impegnativo perché avete tanti progetti da portare avanti. Dovete sapervi organizzare con calma e darvi delle priorità. In amore i litigi non mancano, ma potreste anche conquistare una persona speciale.

VERGINE

Cari Vergine, avete un ottimismo fuori dal comune. Potete quindi davvero fare tutto bene: continuate su questa strada, i vostri responsabili sul lavoro apprezzano. In amore avete un fascino straordinario. Potete ottenere e fare grandi conquiste.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 GENNAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: avrete tanti impegni, ma con un po’ di organizzazione otterrete grandi cose.