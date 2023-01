Oroscopo Paolo Fox della settimana 2-8 gennaio 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 2 all’8 gennaio 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 2 all’8 gennaio 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, tre stelle. Dimenticate il passato e una fine d’anno complicata e guardate all’inizio del 2023 con fiducia. Soprattutto in amore, senza però impelagarsi in una storia complicata. Sul lavoro, la fase di recupero è iniziata, ma ci sono delle situazioni legali da chiarire: Giove, d’altra parte, è con voi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. In amore si recupera totalmente dopo un’iniziale fase di stress e litigi. Inutile mettere in discussione una storia se non avete nulla da temere o recriminare. Sul lavoro, qualche ritardo c’è stato stato, ma le stelle vi assistono. Iniziate a pensare alla grande e in grande.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Volete che questo nuovo anno sia all’insegna dell’amore. Un sentimento che non provate da tempo, per cui è il momento di rimettersi in pista. Venere è favorevole. Potete portare avanti nuovi progetti, come l’acquisto di una casa. La Luna sarà dalla vostra parte. Sul lavoro, avete dovuto fare i conti con tanti cambiamenti e ora c’è chi vorrebbe solo delle rivincite.

CANCRO

Cari Cancro, l’amore va in secondo piano. Siete tutti presi dal vostro lavoro che non riuscite a concentrarvi su altro, ma la vita è fatta di tante sfaccettature. Dovete iniziare a pensare alle persone che vi sono vicine. Venere non sarà più ostile e questo favorirà nuovi incontri. Sul lavoro, occhio alle stelle conflittuali. Pensate al futuro con fiducia ma calma.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (2-8 gennaio 2023), tre stelle. Favoriti i nuovi incontri, ma dovete cercare di fare chiarezza perché il vostro cuore è un po’ agitato. Liberatevi dal passato e dai ricordi più tristi e dolorosi, che vi fanno solo soffrire. Sul lavoro negli ultimi mesi non sono mancate polemiche e discussioni. Guardate al futuro con serenità e usate la vostra diplomazia.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore cercate di fare chiarezza, di superare le indecisioni, anche perché Venere è dalla vostra parte. Cercate di dare una svolta alla vostra vita e di pensare alle amicizie, che possono diventare anche qualcosa di più. Sul lavoro, Mercurio e Sole sono dalla vostra parte, pensate a un bel progetto per il nuovo anno.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. In amore siete confusi, non sapete bene come muovervi: se vi piace qualcuno, fatevi avanti e dichiaratevi. Che avete da perdere? Nulla, specie se siete single. Sul lavoro i cambiamenti non mancheranno e vi toccherà anche prendere delle decisioni importanti. Meglio evitare litigi con colleghi e superiori.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. In amore lasciatevi andare maggiormente, venite da una fase triste e mesta. Se avete sbagliato qualcosa, ammettetelo, non cercate sempre delle giustificazioni. Sul lavoro, i primi sei mesi dell’anno saranno fondamentali: dovrete mettervi in gioco di nuovo e le novità arriveranno nel mese di maggio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, quattro stelle. Bene gli incontri, potete contare su Venere in ottimo aspetto. Portate avanti i vostri hobby e passioni, la vita non è fatta solo di lavoro, soldi e traguardi da raggiungere. Sul lavoro, progetti in arrivo: le stelle sono dalla vostra parte e dovete solo continuare così perché la strada è quella giusta!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle. In amore l’energia non vi manca, anche grazie a Mercurio. Un momento davvero ottimo per il vostro segno. Eppure siete molto nervosi ed è come se qualcosa o qualcuno vi frenasse. Sul lavoro, le occasioni importanti sono dietro l’angolo e il 2023 sarà un anno di rivelazione. Può essere quello della svolta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Venere nel segno porta con sé grande passione, godetevi anche qualche notte di fuoco sotto le coperte. Bene l’intesa con i nati sotto il segno dell’Ariete e del Sagittario: avete voglia di vivere un amore coinvolgente, anche un po’ distaccato dalle regole. Sul lavoro fate chiarezza ed agite con calma.

PESCI

Cari Pesci, cinque stelle. Momento ottimo in amore, sia per i single che per chi ha una storia di lungo corso. Se c’è una persona che vi piace, cercate di avvicinarvi perché la Luna, soprattutto nel giorno della Befana, sarà dalla vostra parte. Sul lavoro sono in arrivo grandi cambiamenti. Troverete risposte alle vostre domande e saranno molto soddisfacenti.

