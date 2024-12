Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 6 dicembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 6 dicembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, qualche segnale di disturbo potrà essere facilmente superato da domani, sabato 7 dicembre, quando Venere tornerà attiva. Lavoro? Forse dovete mettervi alla pari rispetto al lavoro che dovete ancora fare, qualcuno vi affiderà nuove pesanti responsabilità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 6 dicembre 2024), probabilmente vorrete dimenticare qualcuno che vi ha fatto soffrire… Si naviga a vista in questo periodo… Nei rapporti tra genitori e figli, con persone lontane o parenti ci vuole pazienza. Capitolo lavoro: le collaborazioni che nascono in questo periodo devono essere gestite con attenzione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se volete impegnarvi in amore o cercare una persona che vi intriga molto datevi da fare adesso anche in vista di ciò che accadrà a breve, allargate il giro delle vostre conoscenze. Apritevi al mondo. Lavoro? Lentamente state ritrovando una buona tranquillità. Giove in opposizione chiede di dimenticare qualche giudizio negativo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se avete già una storia importante nel corso di questa settimana riuscirete a definirla, se invece state cercando una persona da amare non dovete assolutamente perdere tempo perché le emozioni che nascono nel corso di queste settimane possono essere valide grazie alla profonda esperienza maturata nei mesi passati. Capitolo lavoro: fino a qualche tempo fa vi è sembrato di fare tanto per avere in cambio nulla.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 6 dicembre 2024), state vivendo una settimana di conferme, l’unico problema potrebbe nascere se vi ancorate a storie o situazioni del passato che ormai non hanno alcuna ragione di esistere. Lavoro? Questo è un momento di vantaggio, la situazione volgerà in modo positivo anche nel corso dei prossimi mesi.

PESCI

Cari Pesci, questo periodo non presenta grandi novità nella vita sentimentale a meno che voi non vogliate vivere un’avventura che non lasci segni del tempo. Lavoro? Se la vita affettiva non crea sviluppi importanti o quantomeno resta ancorata ad una situazione di apparente freddezza, il lavoro entro gennaio porterà cambiamenti sostanziali.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 DICEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: se volete impegnarvi in amore o cercare una persona che vi intriga datevi da fare adesso anche in vista di ciò che accadrà a breve.