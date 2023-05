Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 5 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 5 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo venerdì 5 maggio le stelle saranno dalla vostra parte e potrete ritrovare anche un buon equilibrio che avevate perso… Inizia una fase di recupero e le situazioni che portavano difficoltà saranno allontanate con il passare delle ore. Coraggio!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 maggio 2023), periodo molto importante per sfruttare un’intuizione. La Luna è nel segno. Giove però sarà contrario tra qualche giorno e quindi potrebbe esserci una specie di ritorno al passato. Capitolo lavoro: dovrete affrontare alcune situazioni particolari.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna nel segno nel corso delle prossime ore spingerà a fare grandi cose, ma rischierà anche di farvi agitare un po’ troppo. In queste ore potreste aver da ridire su qualsiasi cosa. Mordetevi la lingua. Le ultime settimane non sono state granché per quanto riguarda l’amore, le relazioni e l’amicizia in generale. Cercate di rilassarvi un po’.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, a breve riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Durante il fine settimana ci sarà una grande facilità di azione. Chi è troppo preso dal lavoro dovrebbe cercare di non trascurare i sentimenti, la famiglia. Si rischia di dimenticare quello che vale di più… Non fatelo!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 maggio 2023), la Luna dissonante potrebbe provocare qualche fastidio momentaneo a diversi di voi. Avete notato che non vi sentite in perfetta forma o c’è qualche piccolo disturbo. Tutto questo avviene quasi sempre nei fine settimana… Cercate di stare più tranquilli. Riposate.

PESCI

Cari Pesci, le prossime ore saranno caratterizzate da grandi scelte, in particolare per chi ha un’attività in proprio. A breve la Luna sarà dissonante, quindi potrebbe esserci un po’ di stanchezza e nervosismo. Giove sarà più attivo a partire da metà maggio, quindi organizzatevi bene. Coraggio. Potete farcela tranquillamente.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 5 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: a breve riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi.