Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 5 maggio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 5 maggio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, è arrivato il momento di essere ottimisti. Soprattutto sul lavoro dove c’è rimasto qualcosa in sospeso… Tranquilli: le varie situazioni si sbloccheranno in poche, pochissime, settimane. Amore? Il settore sentimentale è un po’ più delicato e da domenica potrebbero esserci delle discussioni all’interno delle coppie che non hanno ancora risolto alcuni problemi. Volete evitarle? Risolvete tutto subito.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 maggio 2023), chi lavora in proprio oppure ha un incarico importante sta lavorando più intensamente del solito. Qualcuno ha già avuto delle conferme e chi ha qualche blocco presto potrà sbloccare tutto. Le cose stanno per cambiare in meglio. Coraggio! Ancora uno sforzo!

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore molti di voi avranno una buona carica di energia. Venere sarà ancora nel segno per poche ore, sfruttate il momento. In questi mesi dell’anno sarebbe stato utile avere al proprio fianco una persona di riferimento. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà qualcosa da rivedere nelle prossime 48 ore. Coraggio. A lavoro!

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo venerdì dovete tirar fuori le vostre armi migliori, che sono intelligenza e capacità di azione. In tanti hanno vissuto un blocco lungo quasi un anno. Altri invece hanno avuto difficoltà. Conferme e buone notizie in arrivo in amore, anche perché Venere sarà dalla vostra parte a partire già da domenica.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 5 maggio 2023), nelle scorse ore di questo maggio avete dovuto tenere a freno la lingua per evitare di arrabbiarvi. Non tutti si sono schierati dalla vostra parte di recente… Capitolo lavoro: avete avuto a che fare con persone che non vi sono piaciute. E’ arrivato il momento di voltare pagina.

VERGINE

Cari Vergine, in questo mese di maggio ci saranno delle grandi novità. Il successo non vi manca e da metà mese ci sarà anche Giove dalla vostra parte. Cercate di favorire la ricerca di situazioni migliori. Per quanto riguarda il lavoro, c’è la necessità di portare avanti soltanto i progetti affidabili.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 5 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: in questo mese di maggio ci saranno delle novità. Il successo non vi manca.