Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 4 ottobre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 4 ottobre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo una stagione di recupero per quanto riguarda le relazioni. Chi ha vissuto una separazione non deve tornare sui propri passi ma può iniziare a guardarsi attorno con grande fiducia. Capitolo lavoro: la possibilità di muoversi e fare proposte raddoppierà i propri consensi, si può vincere una sfida con questo cielo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 4 ottobre 2024), Venere è nel segno, nel fine settimana che ormai è alle porte avrete una grande capacità di amare, ritrovare una passionalità che pensavate perduta. Per quanto riguarda il lavoro, in questi giorni di inizio ottobre potreste ricevere occasioni. I programmi che nascono saranno riconfermati nel tempo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore le incertezze sono molto forti, attenzione se già ad agosto ci sono stati problemi. Possono esserci lontananze. Capitolo lavoro: dal mese di giugno alcune collaborazioni sono cambiate, è probabile anche che voi stiate facendo fin troppe cose contemporaneamente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è probabile che voi siate pensierosi e per prudenza stiate sulle vostre… Rapporti clandestini, non ufficiali sono più sensibili a queste stelle di inizio ottobre. Per quanto riguarda il lavoro, i disegni del cielo in tema sono alla lunga favorevoli ma in questa settimana d’ottobre si nota una grande stanchezza e nervosismo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 4 ottobre 2024), in amore si va avanti tra diversi alti e bassi. La vostra indole instabile non deve tornare ancora una volta a dominare la vostra vita. Calma e sangue freddo. Per quanto riguarda il lavoro, situazione economica variabile.

PESCI

Cari Pesci, Venere premia i sentimenti, le relazioni, i progetti ma soprattutto gli incontri che nascono in questo particolare periodo. Lavoro? Chiamate, incontri, proposte, bene accettare le novità come suggeriscono il transito di Giove e l’ottimo aspetto di Sole e Mercurio.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 OTTOBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: Venere premia i sentimenti, le relazioni, i progetti ma soprattutto gli incontri.