Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 4 ottobre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 4 ottobre 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la vostra unione nel recente passato è stata sottoposta a tante sensazioni diverse… Se ha resistito fino ad adesso, non sarà indebolita ma addirittura rafforzata da queste stelle. Dobbiamo ricordare che l’opposizione di Venere è terminata da diversi giorni. Per quanto riguarda il lavoro, accelerazione per dei nuovi progetti in ballo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 4 ottobre 2024), Venere in opposizione non porta nuove risorse in amore. Per quanto riguarda il lavoro, il problema non siete voi ma alcune persone con cui collaborate da poco o tanto tempo… Non sarà sempre facile mantenere la calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo sarà un periodo di revisione per le coppie formate da tempo. Chi si è separato può ripensarci, ma è certo che prima di ritrovare fiducia ci metterà del tempo. I nuovi incontri sono da valutare giorno dopo giorno, ora dopo ora. Capitolo lavoro: state aspettando gratifiche anche se cambiamenti sono in corso.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore evitate di ripensare a tutto quello che nel corso degli ultimi mesi ha determinato afflizione e tormento. Se avete chiuso una storia d’amore, non pensateci più. Per quanto riguarda il lavoro, questa settimana lascia il tempo che trova solo per la dissonanza di Mercurio e Sole.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 4 ottobre 2024), se c’è stata una crisi sembra difficile recuperare, almeno per ora… Portate pazienza. Da un punto di vista affettivo la situazione torna a vostro favore solo tra qualche settimana. Lavoro? Il mese di ottobre è un mese che permette di andare avanti con le sfide e persino in qualche caso di vincere… Coraggio!

VERGINE

Cari Vergine, il vostro segno zodiacale in questo momento è fin troppo cervellotico, dovreste cercare di fare le spalle larghe rispetto a problemi che arrivano dal mondo del lavoro. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni contratti andranno rivisti, progetti saranno studiati nuovamente da capo…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 OTTOBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: buone notizie sia sul fronte dell’amore sia sul lavoro.