Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 1 maggio 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 1 maggio2025:

Ariete

Cari Ariete, il sestile lunare illumina la sfera sentimentale, portando chiarimenti nelle relazioni o nuovi incontri per i single. Le finanze godono di aspetti positivi, con pagamenti in arrivo e proposte allettanti. Sul lavoro, voi dell’Ariete brillerete con intensità, guadagnando stima e ammirazione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna nella seconda casa illumina le questioni finanziarie, suggerendo nuove strade per migliorare la vostra situazione economica. Sul lavoro, emergono idee innovative che aprono prospettive inaspettate. Amici del Toro, in amore è il momento di dimostrare con gesti concreti ciò che provate.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna porta chiarezza dopo giorni confusi, illuminando la strada con nuove idee e soluzioni per il lavoro. In amore, la comunicazione torna fluida e sincera, favorendo chiarimenti e momenti di vera connessione. Voi Gemelli ritroverete la vostra brillantezza mentale, colpendo chi vi circonda.

Cancro

Cari Cancro, gli influssi lunari vi spingono alla riflessione, soprattutto su questioni emotive che influenzano le vostre scelte. Sul lavoro, questa energia introspettiva vi aiuterà a vedere oltre le apparenze. Voi del Cancro, fate attenzione alle spese emotive e finanziarie, preservando le energie.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 1 maggio 2025), gli aspetti positivi lunari portano armonia e lucidità mentale, favorendo negoziazioni e presentazioni. In amore, la comunicazione scorre naturale e i sentimenti si esprimono con sincerità. Per i Leone si prospettano buone notizie in ambito finanziario, con opportunità legate ai talenti.

Vergine

Cari Vergine, l’aspetto disarmonico lunare potrebbe accentuare la vostra tendenza all’autocritica, generando preoccupazioni superflue. Sul lavoro, evitate di focalizzarvi solo sui problemi e mantenete una visione globale. Vergine, cercate un equilibrio tra perfezionismo e accettazione dei limiti.

Bilancia

Cari Bilancia, gli aspetti lunari favorevoli portano equilibrio e lucidità mentale, perfetti per affrontare decisioni importanti rimandate. Sul lavoro, la vostra diplomazia sarà preziosa per ottenere vantaggi e mediare conflitti. La Bilancia brillerà nelle relazioni professionali grazie a fascino ed equità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna nell’ottava casa risveglia la vostra naturale connessione con i misteri della vita. Sul lavoro, l’intuizione amplificata vi guiderà verso decisioni finanziarie lucide, con nuove opportunità di investimento. Scorpione, brillerete nelle ricerche approfondite che vanno oltre la superficie.

Sagittario

Cari Sagittario, l’opposizione lunare crea tensione tra desiderio di libertà e necessità di rispettare i limiti. Sul lavoro, evitate reazioni impulsive e cercate soluzioni creative nel rispetto dei confini. Sagittario, fate attenzione all’equilibrio tra generosità e prudenza finanziaria per il budget.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la Luna in sesta casa risveglia la vostra efficienza organizzativa, perfetta per migliorare i processi lavorativi. Quest’energia metodica vi aiuterà a trovare soluzioni pratiche, impressionando superiori e colleghi. Capricorno, in amore non confondete controllo con cura: date spazio al partner.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 1 maggio 2025), gli aspetti lunari favorevoli vi donano lucidità mentale e comunicativa, perfetta per presentazioni o dialoghi importanti. Le vostre idee innovative troveranno spazio sul lavoro, aprendo nuove opportunità. Acquario, brillerete nelle situazioni che richiedono creatività e soluzioni originali.

Pesci

Cari Pesci, l’aspetto disarmonico lunare può creare confusione emotiva, rendendo difficile distinguere tra intuizioni reali e proiezioni dei vostri timori. Sul lavoro, verificate le impressioni con dati concreti prima di agire. Pesci, attenzione ai confini emotivi: evitate di assorbire stress altrui.