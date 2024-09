Oroscopo Paolo Fox della settimana 30 settembre al 6 ottobre 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 30 settembre al 6 ottobre 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 30 settembre al 6 ottobre 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la settimana sarà ottima per l’amore dal momento che Venere non sarà più opposta: per i single il periodo è ottimo per vivere avventure passionali. Gestite sempre con cura le finanze.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, nel corso delle prossime ore avrete Venere in opposizione, cosa che vi porterà dubbi e tentennamneti. Per quanto riguarda il lavoro, si prevede un periodo di assoluta tranquillità.

GEMELLI

Cari Gemelli, per quanto riguarda il lavoro le cose stanno andando per il verso giusto e entro il prossimo mese andranno ancora meglio. In amore non un periodo passionale.

CANCRO

Cari Cancro, per voi si prospetta una settimana interessante soprattutto per i single che potranno essere sorpresi da un incontro speciale. Le coppie di lunga data potranno iniziare a costruire qualcosa di serio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (30 settembre-6 ottobre 2024), questa settimana dedicherete poco tempo all’amore. Le coppie dovranno risolvere i loro problemi e qualche dubbio. Per quanto riguarda il lavoro, occorre fare buon viso a cattivo gioco.

VERGINE

Cari Vergine, ottima settimana soprattutto in amore. Chi ha vissuto una storia difficile deve andare avanti mentre per chi è in coppia, questo periodo aiuta a fare delle scelte.

BILANCIA

Cari Bilancia, qualche difficoltà in amore: le coppie devono risolvere problemi nati nel corso degli ultimi due mesi. Per quanto riguarda il lavoro, non esagerate con gli impegni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi si prospetta una settimana interessante all’insegna di Venere. Una semplice amicizia può diventare qualcosa di più e sono possibili ritorni di fiamma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, fate attenzione agli amori troppo lontani o inarrivabili dal momento che potreste essere indecisi tra due storie tra passato e presente. Attenzione alle spese.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo è un periodo più di riflessione che di azione in cui è possibile essere chiamati a scegliere tra due storie. Le coppie devono ritrovare la serenità.

ACQUARIO

Cari Acquario, possibili delle tensioni per i single; le coppie possono ritrovare serenità: i rapporti messi a repentaglio sono a rischio. Agitazione anche sul lavoro ma, fortunatamente, è un periodo passeggero.

PESCI

Cari Pesci, Venere potrebbe portare un grande amore mentre le coppie in crisi potranno recuperare il terreno perso. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci una bella soddisfazione.

