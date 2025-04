Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 5 aprile 2025? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 5 aprile2025:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore l’impulsività potrebbe prendere il sopravvento. State attenti alle decisioni affrettate o poco ponderate che riguardano l’amore o il fronte professionale.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nel fine settimana sarete piuttosto introspettivi e rifletterete molto sulle scelte che riguardano il futuro professionale. Una bella rimpatriata tra amici vi aiuterà a distrarvi.

Gemelli

Cari Gemelli, sono in arrivo delle nuove sfide sul fronte professionale. Servirà molta diplomazia e tanta saggezza per superare qualche ostacolo o qualche imprevisto.

Cancro

Cari Cancro, in questo fine settimana avrete decisamente una marcia in più che vi consentirà di ritrovare una certa complicità con il partner oppure di poter essere più attraenti per le altre persone.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 5 aprile 2025), non vi mancherà l’energia e la brillantezza dei giorni migliori. Qualche incomprensione con il partner in serata potrebbe rendervi un po’ irritabili.

Vergine

Cari Vergine, astrologicamente state vivendo una fase piuttosto positiva dal punto di vista lavorativo. Ci sono molte chance di crescere o di avanzare.

Bilancia

Cari Bilancia, qualche turbolenza potrebbe destabilizzare il rapporto di coppia o qualche situazione lavorativa da chiarire. Cercate di gestire queste situazioni con diplomazia e grande prudenza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, per voi si prospetta un fine settimana piuttosto intenso e passionale. Anche dal punto di vista lavorativo vi state togliendo delle grandi soddisfazioni. Tenete duro.

Sagittario

Cari Sagittario, tante incertezze legate anche ad una situazione lavorativa piuttosto instabile. Va meglio in amore dove regna una certa armonia con la persona che avete accanto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dovrete cercare di sfruttare questo fine settimana per riflettere sui cambiamenti professionali dell’ultimo periodo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 5 aprile 2025), il fine settimana che vi attende sarà importante dal punto di vista relazionale. Ci saranno tutte le condizioni affinché una vostra proposta possa ricevere l’approvazione che stavate aspettando.

Pesci

Cari Pesci, il fine settimana che vi attende sarà ricco di emozioni ma anche di passionalità. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete cercare di calmare le tensioni usando un po’ di prudenza e di diplomazia.