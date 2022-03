Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 4 marzo 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 4 marzo 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, giornata molto intensa in amore, in particolare dal 6 Marte torna favorevole e vi darà la giusta carica di energia. Se ci sono state discussioni o delusioni, avrete modo di rifarvi. Sul lavoro ci sono ottime idee da mettere in campo: non è da escludere una promozione per i dipendenti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 4 marzo 2022), giornata molto positiva per i sentimenti. Soprattutto se siete single da tempo, avere voglia di amare ed essere amati. Sul lavoro ci può essere tensione e ansia per un nuovo incarico importante che vi è stato affidato.

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è una forte malinconia che vi pervade. Questo vale in particolare per chi vive una relazione complessa e conflittuale. Sul lavoro meditate con calma in vista delle scelte future. Meglio non essere troppo istintivi e frettolosi. Rischierete poi di pentirvene.

CANCRO

Cari Cancro, in amore potrebbe esserci qualche discussione con il partner. Il consiglio è di mantenere la calma. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro non mancheranno le polemiche, ma chi dà il massimo alla fine ottiene sempre qualcosa. Tanti successi in vista.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 4 marzo 2022), la Luna è favorevole e in amore potrete parlare con serenità con il partner, specie se ci sono state delle discussioni. I litigi sono più facili quando avvertite di essere in un ambiente complesso e che non vi appartiene.

VERGINE

Cari Vergine, in amore c’è ancora una forte agitazione, cercate di mantenere la calma altrimenti rischiate di dire qualche parola di troppo. E poi pentirvene. Sul lavoro è un periodo stimolante per chi cerca novità, mentre per chi ha solo delle collaborazioni non è facile e vorrebbe qualcosa di più.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 MARZO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: periodo florido per l’amore, approfittatene per costruire o rinsaldare una relazione speciale.