Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 4 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 4 dicembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – 4 dicembre 2020 – sarà una giornata a rilento, cercate di recuperare le energie nel pomeriggio, dovete imparare a vivere le cose in modo più leggero, non avete reali motivi per preoccuparvi così tanto. Vi serve tanta serenità anche in amore: se c’è qualcuno che vi sta tenendo troppo sulle spine, potreste irritarvi sul serio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (4 dicembre 2020), arriva una giornata positiva per voi, vi sentite forti e motivati, buone notizie arrivano anche dal fronte dell’amore: la passione si è ormai risvegliata e vi regala momenti indimenticabili.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di oggi – venerdì – per il vostro segno sarà un po’ pesante, avvertirete un certo nervosismo. Evitate di essere così polemici, non fa bene alla relazione e neanche al vostro stomaco. Occhio anche al denaro.

CANCRO

Cari Cancro, quella di oggi – 4 dicembre 2020 – per voi sarà una giornata piacevole, siete molto più sereni e disponibili in questo periodo, soprattutto in amore. Cercate di capire bene cosa volete dalla vita e fate la scelta giusta senza rimpianti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 4 dicembre 2020), per voi è in arrivo una giornata tranquilla e utile a risanare anche quei rapporti che da un po’ da tempo si erano incrinati, in amore avete bisogno fare la pace con il partner.

VERGINE

Cari Vergine, nelle prossime ore attraverserete una tempesta non da poco, sarete nervosi e sottotono, non avrete voglia di discutere. Qualche conflitto in amore vi renderà irascibili.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: giornata positiva, avete ritrovato la pace, anche in amore. Cercate di capire cosa volete dalla vita.

