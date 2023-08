Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 4 agosto 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 4 agosto 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore di questo 4 agosto sarete ancora in pole position in amore, i desideri si sprecano e li esaudirete alla grande, grazie a questa calorosa Venere nel Leone che vi appassiona alla vita. Bene così.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 4 agosto 2023), troverete un punto d’accordo con il partner di sempre, dopo tanto discutere è arrivato il sereno e una buona armonia sessuale che non guasta mai. Godetevi il momento e vivetelo fino in fondo.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso della giornata di oggi, 4 agosto 2023, sarete appetibili per qualsiasi segno e non vi tirerete indietro. Il motto è “vada comunque vada, l’importante è provarci”! Il lavoro vi annoia. Perché non provate a cambiare?

CANCRO

Cari Cancro, siete cristallini con il partner e state vivendo una settimana tranquilla e felice. Se non farete troppo gli educatori della situazione, il vostro peggior difetto è puntualizzare ogni cosa con grave disappunto di chi vi vuole bene. Moderatevi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 4 agosto 2023), siete il segno più affascinante in questo periodo e se gli altri vi osannano la cosa vi piace e vi concedete volentieri a qualche scappatella. Se siete in coppia da tempo sarete bersagliati dalla gelosia dell’altro.

VERGINE

Cari Vergine, siete responsabili per voi e per chi amate, cercherete di migliorare la vostra esistenza impegnandovi nella scalata al successo e ci riuscirete alla grande. Chi è da solo potrebbe trovare un amore per sempre per sposarsi o convivere all’istante.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: siete il segno più affascinante in questo periodo.